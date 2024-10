Ajax-talent volledig afgekeurd: 'De scout die daarheen is geweest, kun je wel ontslaan'

Volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij gaat niet meer slagen in Amsterdam. De jongeling, die een deel van de jeugdopleiding van Ajax doorliep, speelde tegen Qarabag (0-3 winst) weer een onfortuinlijke wedstrijd.

In de podcast Kick-Off vertelt Verweij over de status van de 21-jarige Deen in Amsterdam. "Volgens mij gelooft niet iedereen bij Ajax meer in Rasmussen. Sterker nog, ik denk dat veel mensen denken dat hij het niet meer gaat doen. Zoals hij gisteren (donderdag, red.) voetbalde, was hij gewoon een veredelde A-junior die helemaal niks toevoegt."

Driessen sluit zich daar volledig bij aan. "In Denemarken was het groot talent, zeg je net. Ik weet niet wie er van Ajax is geweest, want die kunnen ze wel ontslaan. Op het moment dat je betaalt voor zo'n speler en dat als talent ziet... Welk talent ze in godsnaam in die jongen gezien hebben?"

Rasmussen maakte in 2019 de overstap van Nordsjaelland naar de jeugd van Ajax. Na eerst in enkele jeugdelftallen gespeeld te hebben, werd hij in 2023 voor een jaar weer teruggestuurd naar zijn geboorteland. Terug bij Ajax krijgt hij een nieuwe kans, maar lijkt deze vooralsnog niet aan te grijpen.

