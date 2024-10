Driessen pleit voor basisdebutant in Oranje: 'Hij verdient ook een keer een kans'

Valentijn Driessen zou het terecht vinden als bondscoach Ronald Koeman vrijdagavond in het Nederlands elftal een basisplaats inruimt voor . De aanvoerder van Feyenoord maakt volgens de chef voetbal van De Telegraaf meer aanspraak op een kans in de basis dan zijn voormalig ploeggenoot Mats Wieffer, die ook bij de selectie zit voor de duels met Hongarije en Duitsland.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf komt de verwachte opstelling van Oranje tegen de Hongaren ter sprake. Koeman kan in Boedapest op het middenveld niet beschikken over PSV'ers Joey Veerman en Jerdy Schouten én Teun Koopmeiners (Juventus). "Waar hij naar neigt laat hij niet los, maar ik denk dat je een heel mooi middenveld kunt formeren met Tijjani Reijnders, Quinten Timber en Ryan Gravenberch", zegt Mike Verweij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Oranje: wie zet Koeman in de spits tegen Hongarije?

"Ik denk dat je dan heel veel hetzelfde laat, dus dat lijkt me het meest logische middenveld voor vanavond", vervolgt de journalist, die bijval krijgt van Driessen: "Heel complementair. Koeman heeft Timber eerder al een aantal keer een pluim gegeven voor zijn optredens als invaller in het Nederlands elftal. Dus het zou logisch zijn om hém daar neer te zetten, en niet Wieffer. Die is er later bijgekomen, heeft alleen een aantal invalbeurten en een paar basisplaatsen bij Brighton gehad. Maar hij kent nog geen hele gelukkige seizoensstart, dus ik neem aan dat het Timber wordt."

LEES OOK: Hongarije - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender is de wedstrijd te zien?

Bovendien verkeert Timber in blakende vorm, ziet Driessen: "Hij stond vorige week nog in het elftal van de week in de Champions League, deed het tegen Girona heel goed voor Feyenoord. Hij verdient ook een keer een kans op die positie." Mocht Koeman inderdaad voor Timber kiezen, dan betekent dat voor de 23-jarige Feyenoorder een eerste basisplaats in het Nederlands elftal. Sinds zijn debuut, in maart van dit jaar tegen Duitsland (2-1 verlies), kwam de tweelingbroer van Arsenal-verdediger Jurriën Timber tot drie invalbeurten in de nationale ploeg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.