Vermoedelijke opstelling Oranje: wie zet Koeman in de spits tegen Hongarije?

Het Nederlands elftal neemt het vrijdagavond in Boedapest op tegen Hongarije in de Nations League. Met name over de invulling van de spitspositie bestaan veel vragen. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Ronald Koeman in de punt van de aanval gaat kiezen voor Joshua Zirkzee.

In de achterhoede heeft Koeman te maken met een aantal blessures. Zo raakte Nathan Aké afgelopen interlandperiode geblesseerd, terwijl ook Jurriën Timber moest afhaken. Tegelijkertijd is Matthijs de Ligt dramatisch uit vorm, dus zal de bondscoach zijn achterhoede naar verwachting flink wijzigen ten opzichte van een maand geleden. Waar De Ligt tegen Duitsland nog in de basis begon, verwacht de krant dat die rol nu is weggelegd voor Stefan de Vrij. Tegenover de blessures van Aké en Timber staat wel de terugkeer van Micky van de Ven, die vermoedelijk de positie van linksback gaat invullen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronald Koeman krijgt plots verrassende spits getipt: 'Hij scoort vanuit elke positie'

Op het middenveld ontbreken onder meer Jerdy Schouten, Joey Veerman en Teun Koopmeiners. Daarmee zit de bondscoach niet heel ruim in de keuzes. De verwachting is dat Ryan Gravenberch een basisplaats heeft, terwijl ook Quinten Timber en Tijjani Reijnders aan de aftrap mogen verschijnen.

LEES OOK: Brian Brobbey: 'Ik moet nadenken over wat ik zeg, maar hij is verder dan Mika Godts'

Voorin zijn Cody Gakpo en Xavi Simons onomstreden bij Koeman. Alleen de invulling in de punt van de aanval is nog een vraagteken. De krant verwacht dat de keuzeheer tegen Hongarije gaat voor Zirkzee, waardoor Brian Brobbey na een sterk optreden tegen Duitsland weer op de bank zal belanden.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Gravenberch, Timber; Simons, Zirkzee, Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Hongarije

Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Csoboth, Schäfer, A. Nagi, Z. Nagi; Sallai, Varga, Szoboszlai.

Wie moet volgens jou in de spits starten tegen Hongarije? Laden... 50.2% Joshua Zirkzee 37.5% Brian Brobbey 12.3% Anders, namelijk... 333 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.