Driessen voorspelt nóg een ontslag bij Man United: 'Hij is natuurlijk de volgende die eruit vliegt'

Valentijn Driessen voorspelt dat Manchester United, dat zich maandag ontdeed van Erik ten Hag, ook afscheid gaat nemen van diens assistent René Hake. De oud-trainer van onder meer FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd afgelopen zomer naar Old Trafford gehaald, maar Driessen geeft in Vandaag Inside geen cent voor zijn toekomst in Manchester.

René van der Gijp zag het ontslag van Ten Hag al van verre aankomen, zo zegt de oud-voetballer: "Nee, ik had nooit gedacht dat hij het zou gaan redden. Het ging vanaf dag één al mis, het is met Cristiano Ronaldo al misgegaan...", zegt Van der Gijp, die de schuld niet volledig in de schoenen van de Nederlander wil schuiven: "Wat is dat nou voor een beleid? Ze lieten hem afgelopen zomer nog een jaar bijtekenen, kom alsjeblieft op jongens." Johan Derksen weet het wel: "Op basis van de FA Cup, dan kun je iemand niet ontslaan. Dat is een prijs, daar."

Daarmee gaat Derksen echter wel even voorbij aan het feit dat Louis van Gaal in de zomer van 2016 op straat werd gezet door Manchester United. De laatste wedstrijd van de oud-bondscoach? Juist: de finale van de FA Cup, waarin Crystal Palace met 1-2 werd verslagen. Dat bleek echter niet voldoende om Van Gaal in het zadel te houden.

Wilfred Genee brengt het gesprek op de technische staf van Ten Hag. Morgen (woensdag) zal Ruud van Nistelrooij hoogstwaarschijnlijk op de bank zitten in het EFL Cup-duel met Leicester City. Op de achtergrond werkt United koortsachtig aan de komst van een nieuwe hoofdtrainer: Rúben Amorim (Sporting Portugal) lijkt de beste papieren te hebben, terwijl ook Xavi Hernández (clubloos) en Thomas Frank (Brentford) worden genoemd. Driessen bespreekt de achtergebleven assistenten van Ten Hag: "Van Nistelrooij hebben ze zelf binnengehaald als assistent, het liep natuurlijk niet helemaal lekker tussen hem en Hake. Wat er met Hake gaat gebeuren? Dat is natuurlijk de volgende die eruit vliegt", zegt de chef voetbal van De Telegraaf. "Het was natuurlijk heel raar: Twente speelde daar en Hake ging een interview geven waarin hij zei dat hij de grote baas is op het trainingsveld. Dat moet je gewoon niet doen, je moet gewoon in je hok blijven."

Derksen: 'Had even gehoopt dat Van Nistelrooij solidair zou zijn met Ten Hag'

Johan Derksen zegt vervolgens dat hij 'even' gehoopt had dat Van Nistelrooij zich solidair zou verklaren aan Ten Hag en óók op zou stappen. "Maar die is niet door Ten Hag meegenomen, hè?", werpt Driessen tegen. "Manchester United wilde hem, die wilden ook een clubicoon bij de technische staf hebben." Derksen geeft toe: "Dan hoef je ook niet solidair te zijn, nee."

