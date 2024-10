Driessen hoort pijnlijke boodschap voor Oranje-international: 'Koeman had het na een helftje wel gezien'

Valentijn Driessen denkt dat het voorlopig een lastig verhaal gaat worden voor om terug te keren in het Nederlands elftal. De woorden die bondscoach Ronald Koeman maandag op de persconferentie sprak over de aanvaller van Corinthians, zijn wat de journalist betreft veelzeggend.

Koeman hield tijdens het perspraatje de deur wel op een kier voor 98-voudig international Depay. De bondscoach heeft beelden gezien van het competitieduel met Internacional (2-2), waarin de aanvaller zijn eerste basisplaats kreeg en zijn tweede assist achter zijn naam kreeg namens Corinthians. "Niet tussen twaalf en twee, maar ik heb wel de eerste helft gezien”, liet Koeman lachend weten. Toen een journalist vroeg of de bondscoach toen 'genoeg had gezien' luidde het antwoord: "Nee, maar het was laat en ik dacht, laat ik mijn ogen sluiten. Maar ik vond het wel een leuke wedstrijd."

Artikel gaat verder onder video

In een video-item van De Telegraaf concludeert Driessen uit de woorden van Koeman dat het er niet heel rooskleurig uitziet voor Memphis: "Dat zegt al genoeg", stelt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Ik wil Koeman niet beschuldigen dat hij een nachtbraker is, maar die wedstrijd begon volgens mij om twaalf uur 's nachts en na een helftje had hij het wel gezien en gingen de oogjes sluiten. Het was niet zó spannend en zó bijzonder dat hij Depay ook een tweede helft wilde zien", aldus Driessen.

"Als dat wel het geval zou zijn, was hij er misschien wel bij geweest", vervolgt de journalist. "Hij is een hele tijd uit de roulatie, heeft nu voor het eerst langer dan vijftig minuten gespeeld. Het ziet er allemaal nog niet zo flitsend en florissant uit, dus laat hij voorlopig daar lekker aan zijn vorm en fitheid werken. En misschien dat hij dan toch wel weer terugkomt bij het Nederlands elftal. Want: die deur heeft Koeman wel wijd opengezet. Op het moment dat hij fit is en in vorm en indruk maakt in Brazilië, dan wordt dat misschien wel een reden om hem toch weer op te roepen", besluit Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.