Eén van de weinige lichtpuntjes bij Oranje, maar Driessen en Derksen zijn niet overtuigd

was dinsdagavond misschien wel een van de weinige lichtpuntjes bij het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League, maar zowel Valentijn Driessen als Johan Derksen is niet onder de indruk van de doelman van Brighton & Hove Albion en Oranje. Laatstgenoemde is van mening dat Verbruggen nog niet heeft kunnen overtuigen.

Verbruggen debuteerde op 13 oktober in het shirt van het Nederlands elftal en staat inmiddels al op zestien interlands. De positie onder de lat was lang een punt van discussie, maar nadat Ronald Koeman in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland bekendmaakte dat Verbruggen zijn eerste keeper zou zijn, is de discussie ook gaan liggen. Verbruggen betaalde het vertrouwen van Koeman terug met goede optredens, waaronder in de kwartfinale tegen Turkije. Met een aantal uitstekende reddingen had hij een groot aandeel in het bereiken van de halve finales.

Verbruggen kon niet voorkomen dat het in de halve finale tegen Engeland op de valreep misging voor het Nederlands elftal. De sluitpost is ook na het eindtoernooi in Duitsland de eerste keus van Koeman onder de lat, maar zijn goede prestaties van afgelopen zomer heeft hij geen passend vervolg kunnen geven. Verbruggen moest tijdens de interlandperiode in september zowel tegen Bosnië en Herzegovina als Duitsland tweemaal vissen en slaagde er ook afgelopen vrijdag op bezoek in Hongarije niet in om zijn doel schoon te houden. Maandagavond tegen Duitsland was hij kansloos op het enige doelpunt van de wedstrijd, maar voorkwam hij met een aantal reddingen in de eerste helft wel een grotere nederlaag.

Driessen en Derksen zijn desondanks niet onder de indruk van de 22-jarige doelman uit Zwolle. “Hij schiet hem wel lekker in hoor, maar deze keeper is natuurlijk ook groot gemaakt tijdens het EK”, zo zegt Driessen dinsdagavond in Vandaag Inside. Volgens de verslaggever van De Telegraaf heeft Verbruggen het tijdens het EK ‘best goed gedaan’, maar een overtuigende indruk heeft hij desondanks niet kunnen achterlaten. “Je moet een paar onhoudbare ballen hebben als keeper zijnde, dan heb je een meerwaarde. Maar deze jongen heeft dat niet.” Derksen sluit zich aan bij de woorden van zijn tafelgenoot. “Ik vind het helemaal geen overtuigende keeper”, zo klinkt het.

Bart Verbruggen heeft inderdaad nog geen overtuigende indruk kunnen achterlaten Laden... 47.1% Eens 52.9% Oneens 85 stemmen

