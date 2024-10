ESPN-analisten vinden Eredivisie-stadion ‘intimiderend’: ‘Er zit heel rauw volk op de tribune’

De analisten van ESPN verwachten zaterdagavond een zware uitwedstrijd voor Feyenoord op bezoek bij Go Ahead Eagles. Bram van Polen noemt De Adelaarshorst zelfs ‘intimiderend’.

Feyenoord vervolgt de competitie zaterdag om 21.00 uur met duel in Deventer bij Go Ahead Eagles, op dit moment de nummer zeven van de Eredivisie. “Het blijft een ongelooflijk rottige uitwedstrijd”, zegt presentator Jan Joost van Gangelen van het praatprogramma Voetbalpraat donderdagavond.

“Het is best wel intimiderend”, bevestigt Van Polen, die gedurende zijn professional carrière jarenlang voor aartsrivaal PEC Zwolle van Go Ahead Eagles speelde. “Natuurlijk zullen de spelers van Feyenoord wel wat gewend zijn, want ze spelen in De Kuip. Maar het publiek zit bij Go Ahead heel dicht tegen het veld.”

“Het is heel rauw, het volk dat op de tribune zit is heel rauw”, vervolgt Van Polen. “Dat geldt niet alleen voor de hard kern, maar voor het hele stadion. Het publiek gaat erachter staan. Dat kan echt wel een heet avondje worden voor Feyenoord.” Van Gangelen: “Dus eigenlijk is dat niet een heel lekker wedstrijdje om mee te beginnen.”

