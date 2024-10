Boulevard: Oud-speler Real Madrid doet pijnlijke ontdekking, vlak na zetten van tattoo met liefdesverklaring

In de Spaanse media duikt een opmerkelijk verhaal op over , een Braziliaanse rechtsback die tot afgelopen zomer uitkwam voor Real Madrid maar inmiddels is teruggekeerd bij het Shahktar Donetsk van trainer Marino Pusic. De partner van de verdediger, influencer Ingrid Lima, beviel vorige week van een dochter die de naam Maite kreeg.

De voetballer besloot daarop de naam van 'zijn' eerste kind te laten tatoeëren: "Maite te amo" ("Maite, ik hou van jou"), staat er sindsdien in grote letters op zijn lijf te lezen. Een week later is hij echter hard van zijn roze wolk gedonderd: Lima en Tobías zijn inmiddels uit elkaar, zo meldt OK Diario.

De reden: een DNA-test heeft uitgewezen dat de voetballer niet de vader van Maite is. In Brazilië, waar Lima woonachtig is, gaan geruchten dat de influencer tijdens haar relatie met de voetballer tegelijkertijd een affaire had - en nog steeds heeft - met een andere man, die vermoedelijk wél de vader van het kind zou zijn. Overigens zou Vinícius Tobías zijn (inmiddels) ex-partner ook ontrouw zijn geweest, zo leest het.

Real Madrid liet koopoptie onbenut

Vinicius Tobías werd in januari 2022 door Shakhtar Donetsk voor zes miljoen euro weggeplukt uit zijn vaderland, waar hij uitkwam voor Internacional. Een maand later begon de Russische inval in Oekraïne, waarna Real Madrid de verdediger in april op huurbasis overnam. Namens De Koninklijke speelde de Braziliaan zijn wedstrijden vooral in het Castilla-elftal, maar kwam hij ook één bekerwedstrijd uit voor de hoofdmacht van trainer Carlo Ancelotti. Real besloot afgelopen zomer de optie tot koop, ter waarde van vijftien miljoen euro, niet te lichten. Vinícius keerde daarop terug naar Shakhtar, waarvoor hij onder Pusic tot dusverre vier keer in actie kwam.

Former #RealMadrid right-back Vinicius Tobias was delighted last week, when his daughter was born, deciding to tattoo her name.



However this week he found out he was not in fact the father👇 pic.twitter.com/kz7MmF5d3k — Football España (@footballespana_) October 18, 2024

