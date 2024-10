Farioli complimenteert journalist: 'Ik probeer iets te voorkomen, maar jij bent altijd zó accuraat...'

Francesco Farioli deelt tijdens de persconferentie waarin hij vooruitblikt op De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax een compliment uit aan Lentin Goodijk van Voetbal International. De journalist slaat, niet voor het eerst dit seizoen, de spijker op zijn kop - deze keer met een vraag over Feyenoord-linksback Hugo Bueno.

Feyenoord huurt Bueno dit seizoen van Premier League-club Wolverhampton Wanderers, vooral omdat international Quilindschy Hartman pas na de winterstop wordt terugverwacht van zijn zware blessure. De 22-jarige Spanjaard maakt vooral aanvallend een uitstekende indruk in zijn eerste maanden in Rotterdam-Zuid. Afgelopen zondag leverde hij bijvoorbeeld de assist bij de 0-1 van Julián Carranza, in het uitduel bij FC Utrecht. Dat kwam Bueno op complimenten van ESPN-analist (en oud-speler én -trainer van Feyenoord) Mario Been te staan.

LEES OOK: Farioli verklapt keuze tussen Brobbey en Weghorst tegen Feyenoord: 'Hij staat op het veld'

Goodijk vraagt dinsdagmiddag aan Farioli: "Feyenoord speelt met een linksback, Bueno, die behoorlijk aanvallend speelt. Is dat voor jou een extra reden om te overwegen je systeem weer te wijzigen?" De Italiaan reageert: "Dat is een mogelijk scenario". De trainer geeft vervolgens toe dat hij dit onderwerp liever niet met de pers besproken had: "Ik probeer iets te voorkomen, maar jij bent altijd zó accuraat in je vragen", krijgt Goodijk een compliment toebedeeld. "Er schuift meestal één verdediger door bij Feyenoord, waardoor er drie blijven staan. Dus vermoedelijk moeten wij achterin rekening houden met verschillende spelers die de ruimtes in duiken, dat dwingt ons om een oplossing te vinden", reageert Farioli vervolgens inhoudelijk.

Farioli al eerder complimenteus richting Goodijk

Vlak na zijn aanstelling, afgelopen zomer, reageerde Farioli óók al verrast en complimenteus op een vraag van diezelfde Goodijk. Na afloop van het duel met Vojvodina in de voorrondes van de Europa League wierp de VI-journalist Farioli een vraag voor de voeten over zijn aanwijzingen in de rust richting centrale verdediger Josip Sutalo. Farioli reageerde toen lachend: "In plaats van journalisten hebben we hier analisten. Je vangt echt alles op. Allereerst, complimenten voor de oplettendheid."

