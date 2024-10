FC Dordrecht beklaagt zich op X over meespelen Ramaj bij Jong Ajax

FC Dordrecht heeft maandagavond op X uitgehaald naar het feit dat de belofteploegen in de Keuken Kampioen Divisie spelers uit het eerste elftal kunnen opstellen. In het bericht wordt de vergelijking getrokken tussen en Jaden Slory.

Maandagavond ging FC Dordrecht op bezoek bij Jong Ajax. Bij de Amsterdammers speelden met Ramaj, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson meerdere spelers met een flink aantal wedstrijden in het eerste elftal. Dit komt vaker voor bij de Jong-ploegen in de KKD, tot onvrede van de overige clubs.

Ook FC Dordrecht ergerde zich maandagavond aan dit feit, zo blijkt uit een bericht dat de Zuid-Hollanders na achttien minuten spelen op X plaatsen. “Een steekbal van Devin Haen legt de bal perfect neer voor Jaden Slory (vijfde duel in het betaald voetbal) die snoeihard de bal schiet richting Diant Ramaj (31 duels in Ajax 1) die de bal redt”, leest het bericht. Daarbij wordt ook een ongemakkelijk kijkende emoji met ontblote tanden geplaatst.

FC Dordrecht wint in Amsterdam

Hoewel Jong Ajax drie spelers met veel ervaring in het eerste opstelde, wisten De Schapekoppen het duel wel te winnen. Vijf minuten voor rust was het Feyenoord-huurling Haen die de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening nam. In de blessuretijd van de tweede helft werd Ajax-talent Dies Janse nog van het veld gestuurd met een tweede gele kaart.

