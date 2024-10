Flinke kritiek op Wout Weghorst, na opmerkelijke actie tegen Qarabag: 'Waanzin'

was in de laatste drie wedstrijden van Ajax weliswaar vier keer trefzeker, maar als het aan Henk Spaan ligt, blijft de eerste spits. De columnist van Het Parool was allerminst onder de indruk van het optreden van Weghorst in de uitwedstrijd tegen Qarabag in de Europa League, afgelopen donderdag.

Ajax nam Weghorst in de laatste week van de zomerse transferwindow naar Amsterdam. De aanvaller heeft niet veel tijd nodig gehad om zich populair te maken bij zijn nieuwe achterban. Na een teleurstellende eerste basisplaats in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles toonde de zomeraanwinst vooral als invaller zijn waarde. Weghorst was in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen belangrijk met een doelpunt en een assist, waarmee hij Ajax een 3-1 overwinning bezorgde. Twee weken later scoorde hij tweemaal tegen Heracles Almelo.

Francesco Farioli gunde de Oranje-international op bezoek bij Qarabag zijn tweede basisplaats sinds zijn transfer naar Ajax. Hoewel hij opnieuw trefzeker was, slaagde hij er niet in om een goede indruk achter te laten op Spaan. Laatstgenoemde is in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool bijzonder kritisch op de centrumspits. Spaan vergelijkt Weghorst als ‘balkunstenaar’ met Christian Rasmussen, die zowel tijdens als na het treffen in Azerbeidzjan flink door de mangel werd gehaald. “Weghorst schoot een penalty in en zag een te zacht schot op doel door het gras en door de kuit van een tegenstander worden omgetoverd in een assist. We kunnen niet zeggen dat hij een vlekkeloze partij op de mat legde”, zo leest het.

Weghorst baarde opzien door vlak na het eerste fluitsignaal al een tegenstander tegen de grasmat te werken. Volgens Spaan had die actie niets te maken met een ‘professionele overtreding’. “Dat was het niet. Het was de waanzin die bij hem altijd op de loer ligt. Na twee minuten sprong er een bal van zijn voeten waaruit ten slotte een doelpunt viel voor Qarabag”, zo zag Spaan. Gelukkig voor Ajax en Weghorst ging er na ingrijpen door de VAR een streep door een vroege achterstand. Het was niet het enige moment van Weghorst wat bij Spaan de wenkbrauwen deed fronsen. “In de negende minuut kreeg hij een zet die de rug van Brobbey zou hebben geabsorbeerd als een airbag. Weghorst viel om. In de 69e minuut kon hij een bal niet onder controle krijgen in gevecht met iemand die op de grond lag. Vierkante voeten.”

Volgens Spaan mag het dus duidelijk zijn dat niet Weghorst, maar Brobbey de voorkeur moet blijven genieten in de punt van de aanval. De doelpunten van Weghorst brengen daar geen verandering in. “Weghorst kan wijzen op een bovengemiddeld scoringspercentage. Toch blijf ik vooralsnog Brobbey prefereren als spits”, aldus Spaan.

