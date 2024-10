Francesco Farioli is duidelijk over inzetbaarheid van Steven Berghuis tegen Feyenoord

Francesco Farioli hoopt volgende week, wanneer Ajax het opneemt tegen Willem II, weer te kunnen beschikken over . De creatieve middenvelder is al langdurig afwezig, maar is op de weg terug. Als er geen terugslag volgt, is De Klassieker in De Kuip tegen Feyenoord ook haalbaar voor de Ajacied.

Berghuis speelde zijn laatste wedstrijd in het shirt van Ajax op 22 augustus, tijdens het uitduel bij het Poolse Jagiellonia. Kort daarna raakte Berghuis geblesseerd tijdens een training, waardoor een van de meest creatieve spelers waar Ajax over beschikt langdurig niet inzetbaar was. De rentree van Berghuis zit er echter weer aan te komen, want de middenvelder is inmiddels teruggekeerd op het trainingsveld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mario Engels loopt leeg: 'Een typische Ajax-penalty, Weghorst is twee meter'

"Ik hoop dat hij een goede week gaat doormaken," zegt Farioli over Berghuis, wanneer hij op de persconferentie na het duel tegen Heracles Almelo wordt gevraagd naar de status van de 32-jarige voetballer: "Hij reist niet met ons mee naar Baku. Hij blijft hier om de laatste stappen te zetten in zijn herstel. Ik hoop dat hij in de eerstvolgende competitiewedstrijd een aantal minuten inzetbaar is," aldus Farioli, verwijzend naar het duel tegen Willem II van over een week.

Dat zou betekenen dat Farioli in De Klassieker tegen Feyenoord, maar ook in de topper tegen PSV die kort daarna volgt, vermoedelijk kan beschikken over Berghuis. Het geeft de Italiaanse trainer, die zeker voorin op de vleugels niet al te veel opties heeft, meer mogelijkheden in de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Mike Verweij vindt dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de interlandperiode een onhandige keuze heeft gemaakt.