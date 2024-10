Mario Engels loopt leeg: 'Een typische Ajax-penalty, Weghorst is twee meter'

Mario Engels heeft zich geërgerd aan de penalty die Ajax kreeg in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. In de slotfase wees arbiter Edwin van de Graaf naar de stip na licht contact tussen Thomas Bruns en Wout Weghorst, waarna laatstgenoemde zelf achter de bal ging staan en de 3-4 binnenschoot.

“Ik vind het een typische Ajax-penalty”, zegt Engels tegen ESPN. “Ik vind het geen 50/50, maar een 80/20-penalty. Het contact was heel zacht. Wout is twee meter en valt dan zo. Maar het is slim gedaan natuurlijk. Als je hier een penalty voor geeft, dan heb je tien penalty’s in elke wedstrijd.”

Engels over zijn wereldgoal

Engels stond zelf 83 minuten op het veld. Hij maakte in de eerste helft een wereldgoal: na balverlies van Josip Sutalo schoot de aanvaller van Heracles raak vanaf een meter of zestig. “Ik denk eigenlijk niet veel na”, zegt hij over het moment. “De bal ligt daar en ik probeer het. Hij gaat er lekker in. Ik dacht direct: ik heb ‘m goed geraakt. Het is heel mooi als hij er zo in gaat.”

Na het doelpunt rende Engels af op assistent-trainer Peter Reekers. “Misschien moet Peter meedoen aan de loterij”, zegt hij lachend. “Hij zei al dat ik zou gaan scoren tegen NEC en sc Heerenveen, wat ook gebeurde. Voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zei hij niks en toen scoorde ik niet. Vanaf nu moet hij iedere wedstrijd zeggen dat ik ga scoren.”

In de wedstrijdvoorbereiding was bij Heracles al aandacht voor de mogelijkheid op een goal van afstand, omdat Remko Pasveer soms ver voor zijndoel staat. “We hebben videoanalyses gedaan en dan praten we ook over dit soort dingen. Er werd gezegd dat Pasveer vaak voor zijn goal staat. Maar zo’n goal maak je één keer in je carrière, denk ik.”

