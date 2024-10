‘Ik heb Weghorst helaas ooit weggestuurd, dan baal je natuurlijk enorm’

Marc van Hintum heeft in het verleden weggestuurd bij Willem II. Volgens de huidige hoofd scouting van VVV-Venlo ontwikkelde de spits zich onvoldoende, waarna de Tilburgers genoodzaakt waren om afscheid te nemen. De huidige spits van Ajax kwam via FC Emmen, Heracles Almelo en AZ kwam de spits uiteindelijk terecht bij VfL Wolfsburg en speelde daarna nog voor onder meer Besiktas en Manchester United.

"Ik heb hem helaas ooit weggestuurd bij Willem II, samen met Jurgen Streppel. Aan het einde van het seizoen”, vertelt Van Hintum bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN over Weghorst. “Die jongen kwam bij ons uit Almelo. Ik heb een gesprek gehad met zijn ouders. Die hadden geloof ik een tankstation. Die ouders kwamen bij ons met hem, om hem te testen. Daarmee wil ik zeggen dat het hele leuke en verstandige ouders van een bepaald niveau zijn. Dat zag je meteen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Mentale opsteker’ voor Weghorst bij Ajax: ‘Hij keerde met de pest in zijn lijf terug naar Amsterdam’

“Hij kwam bij ons en hebben hem een kans gegeven in het tweede elftal", vervolgt Van Hintum, die destijds directeur spelersbeleid van Willem II was. "Hij moest op zichzelf gaan wonen, want er was weinig geld. Hij werd begeleid door mensen. Dat ging toch heel moeilijk. Aan het einde van het seizoen vonden wij dat hij zich niet voldoende had ontwikkeld. Toen is hij weer weggestuurd. Het oogde gewoon niet. Toen zag je al wel die enorme winnaarsmentaliteit, die enorme drive.”

LEES OOK: Weghorst doet onthulling en verovert harten van Ajax-fans: ‘Dit is té perfect’

Van Hintum had snel spijt

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt vervolgens aan Van Hintum wanneer hij dacht: verdorie, dat had ik toch wel iets anders moeten zien. “Bij Heracles al eigenlijk”, reageert Van Hintum. “Op het moment dat zo’n jongen het eerste elftal haalt en gaat scoren. Dan baal je natuurlijk enorm”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax laat oog vallen op 20-jarige middenvelder, die al bij zeven doelpunten was betrokken'

Ajax heeft belangstelling voor een middenvelder die dit seizoen uitblinkt bij Anderlecht.