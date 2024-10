Hwang trainde verder met blessure: ‘Trainer wilde niet dat ik stopte’

maakt dit seizoen indruk bij Feyenoord met zijn tweebenigheid. In gesprek met ESPN blikt de Zuid-Koreaan terug op de bijzondere reden die ervoor heeft gezorgd dat hij met beide benen comfortabel aan de bal is.

Hwang maakte afgelopen zomer de overstap van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord, waar hij direct liet zien van grote waarde te zijn. De middenvelder viel direct op met goede passjes met zowel zijn rechter- als zijn linkerbeen. Dit is niet vanzelf gekomen, maar ligt aan een veeleisende trainer waar de Zuid-Koreaan in de jeugd mee te maken heeft gehad.

In gesprek met ESPN wordt Hwang gevraagd naar het verhaal achter zijn tweebenigheid. “Toen ik nog een kind was, kreeg ik een blessure aan mijn linkerbeen”, begint de middenvelder. “Toen ging ik mijn rechtervoet gebruiken om te schieten en werd mijn linkerbeen mijn standbeen.” Toch bleef het daar niet bij voor de controleur.

“Vervolgens raakte ik geblesseerd aan mijn rechtervoet”, herinnert hij zich. “Echter wilde de trainer niet dat ik zou stoppen met trainen. Hij zei: ‘Gebruik je linkervoet’.” Daarop deed Hwang zijn best om alles met links te doen. “Zo werd het veel beter. Dus nu voel ik me erg comfortabel met beide voeten. Dat is iets waar ik deze coach erg dankbaar voor ben.”

