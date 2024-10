Jade Anna beleeft minicrisis in relatie met Kenneth Taylor

Het drukke voetbalschema van zorgt voor een kleine crisis bij zijn vriendin Jade Anna van Vliet. De influencer vertelt in een video op TikTok hoe ze het leven als voetbalvrouw ervaart, nu ze een klein jaar samen is met de middenvelder van Ajax.

Jade Anna, die met een miljoen volgers op Instagram een van de populairste Nederlandse influencers is, vertelt dat ze zichzelf 'totaal niet' beschouwt als voetbalvrouw. "Ik heb natuurlijk m’n eigen werk en m’n eigen leven. Ik vind het megaleuk om bij de voetbalwedstrijden te zijn en natuurlijk voor m’n lieve mannetje te zorgen. Maar hoe vaak je dan de vraag krijgt hoe het is om een voetbalvrouw te zijn… Het is een begrip geworden, terwijl ik niet echt voor- of nadelen ervaren. Het is zijn baan, ik heb mijn baan en onze relatie staat er compleet buiten", legt ze uit.

Taylor naar Jong Oranje

Regelmatig plaatst de twintigjarige socialmediapersoonlijkheid foto's vanuit de Johan Cruijff ArenA, tijdens wedstrijden van haar vriend. Maar als Taylor naar het buitenland moet, of een interlandperiode heeft, moeten de twee elkaar missen. "Het is de afgelopen tijd superdruk. Hij heeft een wedstrijd gehad in het buitenland (tegen Slavia Praag in de Europa League, red.), dan trainen, een wedstrijd in Nederland, en vanochtend is hij weer vertrokken met Jong Oranje."

Jade Anna verveelt zich zonder Taylor

Het gemis van Taylor zorgt ervoor dat Jade Anna zich regelmatig verveelt. "Wij zijn allebei echt huismussen, vooral ’s avonds. Ik ben na 18.00 uur ’s avonds niet meer de deur uit. Dan wil ik lekker unwinden thuis. Maar dan pas merk je: wat doe ik als ik geen vriend heb om te irriteren? Als ik m’n telefoon zat ben, dan is het irriteer-je-vriend-tijd. Ik denk dat ik hem maar even ga bellen, om hem misschien op die manier te irriteren?"

