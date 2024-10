Amateurvoetballer stuurt opvallend bericht naar Groningen-aanvoerder Bacuna: 'Dinsdag gaan we schaatsen'

Mohamed Ettouhlali, aanvaller van amateurvoetballer Kolping Boys, heeft een uitdagend bericht gestuurd naar de aanvoerder van FC Groningen, . De beide teams staan dinsdagavond tegenover elkaar in de KNVB Beker.

Zaterdagavond leken Fortuna Sittard en FC Groningen op een 0-0 gelijkspel af te stevenen, tot de 86ste minuut van de wedstrijd. Een corner van Sittardse zijde belandde gevaarlijk in de doelmond, waarna Bacuna de bal over zijn eigen doel heen wilde schieten. Dat mislukte echter: via de lat vloog de bal over de doellijn: 1-0 voor Fortuna. Dat zou ook de eindstand blijken te zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli complimenteert journalist: 'Ik probeer iets te voorkomen, maar jij bent altijd zó accuraat...'

Ettouhlali speelt op komische wijze in op dit moment, door een berichtje te sturen naar Bacuna. "Yo becuna! Ik zag dat je een mooie goal scoorde vandaag. Kan je dat dinsdag ook doen? Anders moet ik dat doen."

Verder grapt Ettouhlali nog over de staat van het veld bij Kolping Boys. "En neem je goede voetbalschoenen mee, want we gaan schaatsen. Tot dinsdag!" Aan zelfvertrouwen geen gebrek overigens bij de amateurspits: "Groetjes, je grootste nachtmerrie." Het duel begint dinsdagavond om 21:00 uur. Zie hier het volledige programma van deze bekerronde.

Kolping Boys-aanvaller Mohamed Ettouhlali stookte het vuurtje zaterdag al op voor de bekerclash met Groningen. Hij stuurde Leandro Bacuna een berichtje na de eigen goal tegen Fortuna📲 — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noah Ohio ontroerd door bijzondere ontmoeting: 'Heeft diepe indruk op me gemaakt'

FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio vertelt over een moment dat diepe indruk op hem maakte.