Luuk de Jong maakt prachtgoal voor PSV: 'Let op de reactie van Saibari'

maakte zaterdagavond een prachtig doelpunt in de wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam. De spits schoot de Eindhovenaren in de 37ste minuut op een 2-1 voorsprong.

Na een scherp aangesneden bal van Olivier Boscagli kwam De Jong voor tegenstander Mike Eerdhuijzen, nam hij de bal met de buitenkant van zijn voet uit de lucht en vond hij de linkerbovenhoek. Ploeggenoot Ismael Saibari sloeg uit ongeloof en blijdschap de handen tegen het hoofd.

Commentator Martijn van Zijtveld van ESPN was onder de indruk van de goal van De Jong. "Kijk ook naar Saibari! Dit ziet er simpel uit, maar het is echt een heel mooi, knappe goal van Luuk de Jong. Een fenomenale goal."

In de studio van ESPN laat ook analist Danny Koevermans zijn licht schijnen over de treffer: "Hier kan ik zeker van genieten. Het is misschien maar goed dat hij voor zijn verdediger moest komen, daardoor had hij geen tijd om na te denken. Anders had hij het misschien met de binnenkant gedaan."

Ismael Saibari kan het niet geloven: wát een goal van Luuk de Jong 😨👏#psvspa — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2024

