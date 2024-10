Jürgen Klopp keihard aangepakt door supporters oude liefde: 'Ben je gek?'

De supporters van FSV Mainz 05 laten zaterdagmiddag hun onvrede blijken over de nieuwe baan van Jürgen Klopp, die de club van 2001 tot 2008 onder zijn hoede had als trainer. De Duitser maakte vorige week bekend aan de slag te gaan als Global Head of Soccer bij Red Bull. Mainz neemt het zaterdag juist op tegen RB Leipzig, de grootste club uit het concern van het energiedrankje.

Op de tribunes van de Mewa Arena, waarin Mainz zijn thuiswedstrijden afwerkt, wordt een spandoek getoond waarop een oude uitspraak van Klopp te zien is. "Ich mach menschen bis sie mich enttäuschen" (Ik hou van mensen tot ze me teleurstellen), zo valt te lezen. Daaronder tonen de fans een tweede spandoek, met een aardige woordspeling: "Bist du bekloppt?" (Ben je gek?).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jürgen Klopp heeft nieuwe baan, maar wil op één moment per se kunnen vertrekken

De fans van Mainz zijn zeker niet de enigen in Duitsland die het maar niets vinden dat Klopp bij de Red Bull-groep aan de slag is gegaan. Ook de supporters van een andere vroegere werkgever van de trainer, Borussia Dortmund, hadden er eerder deze week geen goed woord voor over. Schwarzgelb, een tijdschrift voor en door fans van Dortmund, schreef een stuk over de nieuwe baan van Klopp. "Hij heeft zijn eigen levenswerk verpest. The Normal One is helaas op alle vlakken normaal gebleken." Volgens het tijdschrift huppelt ook Klopp simpelweg het geld achterna. "Net als iedereen in deze vieze wereld. Hij heeft op deze manier een 'beleefde' middelvinger naar alle Dortmund-fans opgestoken." Journalist Günter Klein verwoordde het zo: "Klopp is net zo net als zijn tanden."