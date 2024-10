EK-winnaar kan opgelucht ademhalen: 'Ik had de meest gehate persoon van heel Spanje kunnen zijn'

is zich er als geen ander van bewust dat de stemming rond zijn persoon in Spanje héél anders had kunnen zijn. De vleugelverdediger van Chelsea en Spanje kreeg in de kwartfinale van het afgelopen Europees Kampioenschap tegen Duitsland de bal tegen zijn hand. Het had verdacht veel weg van hands, maar zowel de scheidsrechter als de VAR besloot niet in te grijpen. Cucurella kon daardoor opgelucht ademhalen, anders had hij naar eigen zeggen ‘de meest gehate persoon van Spanje’ geweest kunnen zijn.

Spanje werd voorafgaand aan de start van het eindtoernooi in Duitsland niet bestempeld tot een van de topfavorieten voor de eindzege, maar maakte in de groepsfase al veel indruk. De formatie van bondscoach Luis de la Fuente rekende af met achtereenvolgens Kroatië, Italië en Albanië, alvorens in de achtste finales Georgië opzij te zetten. In de kwartfinales volgde de kraker tegen gastland Duitsland. Een doelpunt van Dani Olmo vroeg in de tweede helft maakte lang het verschil, maar door een treffer van Florian Wirtz vlak voor tijd moest er een verlenging aan te pas komen.

Cucurella komt goed weg

Daarin waren alle ogen gericht op de scheidsrechter en zijn assistenten nadat Jamal Musiala de bal tegen de hand van Cucurella had geschoten. De arm van Cucurella bevond zich op dat moment niet langs zijn lichaam, waardoor Duitsland een strafschop leek te mogen nemen. Maar zowel de scheidsrechter als VAR besloot anders: géén handsbal en dus ook géén strafschop. “Ik was bang, eerlijk gezegd, omdat de scheidsrechter een beetje wrok koesterde tegen mij”, zo vertelt Cucurella ruim drie maanden later in gesprek met het televisieprogramma La Revuelta. “Ik heb ooit ruzie met hem gehad en ik zag dat hij mij iets schuldig was”, zo kan de verdediger er inmiddels wel om lachen. Maar het had dus ook héél anders kunnen lopen. “Ik had de meest gehate persoon van heel Spanje kunnen zijn.”

UEFA komt met opvallend rapport over handsbal

Zo’n vaart liep het dus niet. Spanje bereikte dankzij een rake kopbal van Mikel Merino in de voorlaatste minuut van de verlenging de halve finale, waarin ook Frankrijk werd verslagen. In de finale was het Zuid-Europese land met 2-1 te sterk voor Engeland. In Duitsland richtten de supporters van het gastland hun pijlen overduidelijk op Cucurella. De Spaanse linksback werd tijdens de halve finale tegen Frankrijk getrakteerd op een fluitconcert. Eind vorige maand bleek uit een intern document van de UEFA, dat in handen was van Sportschau, dat de UEFA tot de conclusie was gekomen dat de handsbal van Cucurella wél bestraft had moeten worden. In het rapport stond dat de VAR had moeten ingrijpen. De arm van Cucurella was immers ‘niet dicht bij het lichaam’.

You explain what's a handball and what's not, because I simply don't get it anymore. pic.twitter.com/GbSeCoxy9k — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 5, 2024

De handsbal van Marc Cucurella had bestraft moeten worden Laden... 84.8% Eens 15.2% Oneens 33 stemmen

