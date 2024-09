UEFA stelt Duitsland in gelijk en geeft grove arbitrale dwaling tijdens EK toe

Duitsland had tijdens het afgelopen Europees kampioenschap een strafschop moeten krijgen in de wedstrijd tegen Spanje, zo blijkt uit documenten van de UEFA in handen van Sportschau. Marc Cucurella hield een schot tegen met zijn arm, waarna de scheidsrechter van dienst geen strafschop gaf aan het thuisland.

In de verlenging van de kwartfinale van het EK tussen Spanje en Duitsland leek het gastland een strafschop te moeten krijgen. Cucurella kreeg de bal in het strafschopgebied tegen zijn arm, die niet langs het lichaam hing. Scheidsrechter Anthony Taylor wilde daar echter niets van weten, terwijl ook videoscheidsrechter Stuart Attwell niet ingreep. Duitsland verloor het duel uiteindelijk door een late treffer van Mikel Merino, terwijl Spanje zich later tot winnaar zou kronen.

Inmiddels heeft de UEFA het voorval bestudeerd en in een intern document duidelijk gemaakt dat deze beslissing niet de juiste is. “Handcontact met de bal dat ervoor zorgt dat een schot niet op doel gaat, moet zwaarder worden bestraft en in de meeste gevallen moet een strafschop worden toegekend”, citeert Sportschau het document. “Dit is niet het geval als de arm van de verdediger heel dicht bij of tegen het lichaam aan zit.” Ook over het specifieke moment met Cucurella is een passage geschreven. “In dit geval stopt een verdediger het schot op doel met zijn arm, die niet dicht langs het lichaam hangt. Daardoor maakt hij zich groter. Er had dus een strafschop gegeven moeten worden”, luidt het oordeel.

Geen officiële reactie van UEFA

De UEFA heeft nog altijd niets officieel naar buiten gebracht over de handsbal van Cucurella. Roberto Rosetti, voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond, heeft voorafgaand aan het EK een presentatie gehouden over de handsregel. Daarin gaf hij bij een vergelijkbare situatie aan dat dit nooit een strafschop moet zijn. Nu lijkt de UEFA daarop terug te komen. Ook de Italiaanse voormalig scheidsrechter heeft nog niet op de situatie gereageerd.

