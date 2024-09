UEFA krijgt keiharde trap na: ‘Denken dat ze groter zijn dan de sport’

De UEFA heeft er flink van langs gekregen van Zvonimir Boban. De Kroaat vertrok afgelopen januari als directeur profvoetbal bij de Europese voetbalbond en heeft inmiddels toegelicht waarom hij deze keuze heeft genomen.

Boban begon in april 2021 in zijn functie bij de UEFA, om deze begin dit jaar naast zich neer te leggen. Voorzitter Aleksander Ceferin wilde de statuten aanpassen, waar Boban het niet mee eens was. Volgens de oud-voetballer was er sprake van meerdere irritaties en was de wens van Ceferin de druppel voor hem.

“Ik heb veel compromissen moeten sluiten en voor sommige daarvan schaam ik me ook”, geeft Boban aan in gesprek met La Gazzetta dello Sport, geciteerd door Voetbal International. “Maar dat is de politiek van sommigen die de voetbalwereld daarmee vervuilen om hun eigen belangen te verdedigen.” Volgens de Kroaat kon hij hierdoor niet anders dan stoppen.

Boban sneert naar de UEFA

“Het was wel een pijnlijke beslissing voor me, omdat het wel een prestigieuze rol was die ik vervulde”, gaat de voormalig bestuurder verder. “Mensen binnen de UEFA denken dat ze groter zijn dan de sport, de spelers, de coaches en de fans. Hoewel ik hiertegen heb gestreden, ben ik van geen enkel nut geweest. Ik vind het jammer hoe dit is geëindigd.”

