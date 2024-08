UEFA voert impopulaire verandering door bij Champions League: ‘Zeg me alsjeblieft dat dit niet waar is’

De UEFA heeft een kleine aanpassing gedaan aan de iconische Champions League-hymne. Volgens velen op X heeft de Europese voetbalbond hier niet goed aan gedaan. Sterker nog, er is flinke kritiek op de nieuwe versie van de tune van de Champions League.

Het door Tony Britten gecomponeerde ‘UEFA Champions League Anthem’ wordt sinds 1992 ten gehore gebracht voorafgaand aan wedstrijden in het miljardenbal. Na zo’n 32 jaar vond de UEFA het tijd om iets te veranderen aan de hymne. Zo gaat de vernieuwde wat sneller en is er meer focus op de zang dan op de instrumenten. In de oude versie waren de slaginstrumenten beter te horen. De tekst 'Die Meister! Die Besten! Les grandes équipes! The Champions!' blijft gewoon behouden

Op X kan deze aanpassing op weinig goedkeuring rekenen. “Zeg me alsjeblieft dat dit een 1 aprilgrap is in augustus. Zeg me alsjeblieft dat dit niet waar is, alsjeblieft”, luidt een van de reacties. “Verschrikkelijk. Daarnaast mist het nog steeds een zin in het Italiaans en Spaans, de twee belangrijkste kampioenschappen van de Champions League”, post een ander.

De nieuwe versie was afgelopen dinsdag en woensdag al te horen tijdens de heenwedstrijden in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus zal de hymne opnieuw te horen zijn tijdens de returns. Komend seizoen zal de tune in ieder geval achtmaal te horen zijn een stadion in Nederland. PSV en Feyenoord zijn al geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat op 17 september van start gaat. In het nieuwe format spelen beide ploegen minimaal vier thuiswedstrijden.

Bekijk en beluister de nieuwe versie van de Champions League-hymne hieronder.