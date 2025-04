Enthousiasme over Ajax-besluit - maar in Amsterdam voorziet men 'schade en ellende'

Dat het mogelijke kampioensfeest van Ajax tóch gaat plaatsvinden op het Museumplein leidt tot veel enthousiasme bij de achterban, maar niet iedereen in Amsterdam is er blij mee. Zo verwacht Jan Schrijver, voorzitter van de Vereniging Buurtbelang Museumplein, dat de huldiging ‘schade en ellende’ zal gaan opleveren. Dat zegt hij in gesprek met Het Parool. Schrijver begrijpt bovendien niet dat een sportevenement de voorkeur krijgt boven een cultureel evenement als het Mahlerfestival.

De huldiging van Ajax houdt de gemoederen nu al een paar weken bezig. Niemand had bij aanvang van dit seizoen durven te voorspellen dat de Amsterdammers zich na twee inktzwarte jaren zouden gaan kronen tot kampioen van Nederland, maar daar heeft het inmiddels al enkele weken heel veel van weg. Met nog vijf wedstrijden te gaan, is de voorsprong op nummer twee PSV liefst negen punten. De formatie van coach Francesco Farioli zou volgende week zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta al kampioen kunnen worden, als het bezoek aan FC Utrecht drie punten oplevert en PSV over een paar dagen verliest bij FC Twente.

In Amsterdam is men al druk bezig met de voorbereidingen op een mogelijke huldiging. Burgemeester Femke Halsema sprak een tijd terug al haar voorkeur uit voor het Museumplein als locatie van het kampioensfeest en herhaalde haar wens recentelijk in de Raad. Het was echter de vraag of de huldiging daadwerkelijk op het iconische plein kon gaan plaatsvinden. De laatste speelronden in de Eredivisie staan tegelijkertijd met het Mahlerfestival op het programma. Dat vindt normaal gesproken plaats op het Museumplein. Van de week kwam echter het nieuws naar buiten dat het Mahlerfestival wordt verplaatst, zodat de mogelijke huldiging van Ajax ‘gewoon’ op het Museumplein georganiseerd kan worden.

‘Schade en ellende’

Dat besluit leidt tot grote verbazing bij Schrijver. “Het is een prioriteitsstelling waar ik van schrik. Het Museumplein is het culturele centrum van Nederland, en vervolgens wordt er een sportevenement boven een cultureel evenement verkozen. Ajax wordt heus wel weer een keer kampioen”, zo spreekt de voorzitter van de Vereniging Buurtbelang Museumplein zijn ongenoegen uit. Schrijver is er sowieso niet blij mee dat de huldiging van Ajax zal gaan plaatsvinden op het Museumplein. “We voorzien schade en ellende”, is zijn voorspelling. Als het aan Schrijver ligt, komt de gemeente Amsterdam met aan alcoholverbod op én rondom het Museumplein. “Maar alcoholmisbruik is moeilijk te voorkomen. Je krijgt toch straalbezopen lui die in de portieken plassen, kotsen en weet ik het wat.”

Ajax werd in 2019 voor het laatst gehuldigd op het Museumplein. Toen al schreven buurtbewoners een brief aan Halsema om een huldiging op het Museumplein tegen te houden. “Ze vreesden toen een herhaling van de gebeurtenissen in 2011, toen de huldiging uitdraaide op tientallen arrestaties en bijna een half miljoen euro schade aan het Stedelijk Museum. Er zouden een stuk meer dan de maximaal 120.000 toegestane bezoekers op het evenement zijn afgekomen, die overlast veroorzaakten in de straten rond het plein”, schrijft Het Parool. De huldiging vond desondanks plaats op het Museumplein. “Wat verrassend rustig verliep. Door strenge controles konden grote incidenten worden voorkomen. Enige probleem was de stampende en joelende mensenmassa: trillingsmeters sloegen uit toen de vader van Abdelhak Nouri op het podium verscheen, waardoor er een beschadigingsrisico ontstond voor omliggende musea.”

Supportersvereniging Ajax erg blij

De supportersvereniging van Ajax is in ieder geval verheugd met het nieuws dat de huldiging dit jaar hoogstwaarschijnlijk zal gaan plaatsvinden op het Museumplein. “Ge-wel-dig. In capitalen. We zijn echt heel blij”, zo reageert Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging. Hij noemt het Museumplein de ‘perfecte plek’ voor een huldiging. “Het is in het hart van de stad, en je kan er heel veel mensen kwijt. Iedereen kan erbij zijn. Het moet een feest zijn voor alle Amsterdammers, midden in de stad.”

