Lijnders met Twente-beul Salzburg met één been in de Champions League, Galatasaray moet aan de bak

Pepijn Lijnders heeft met Red Bull Salzburg een grote stap gezet richting kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Oostenrijkse topclub, die in de derde voorronde afrekende met FC Twente, was in de heenwedstrijd in de play-offs met 0-2 te sterk voor de Oekraïense vice-kampioen Dynamo Kiev. De Turkse topclub Galatasaray moet na een kleine nederlaag nog aan de bak in de return in Istanbul om de groepsfase te bereiken.

Dynamo Kiev - Red Bull Salzburg 0-2

Vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland week Dynamo Kiev voor het 'thuisduel' met de ploeg van Lijnders uit naar het Poolse Lublin. Daar zagen de toeschouwers hoe de bezoekers na een klein halfuur de leiding namen via Nene Dorgeles, die vorige week in Enschede ook al trefzeker was toen FC Twente op 3-3 werd gehouden. Vlak na rust tekende de Deen Maurits Kjærgaard, die in het heenduel met Twente - dat in 2-1 eindigde - tweemaal trefzeker was, vanaf de strafschopstip voor de 0-2 eindstand. Volgende week dinsdag wacht de return in Oostenrijk, waar Lijnders zich met zijn elftal definitief kan plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Young Boys - Galatasaray 2-2

Galatasaray heeft zich in het Stade de Suisse knap teruggeknokt tegen het Zwitserse Young Boys, maar uiteindelijk tóch een kleine nederlaag moeten slikken. De Turkse topclub, met Dries Mertens in de basis maar Hakim Ziyech op de bank, kwam in de eerste helft door twee treffers van Joël Monteiro op een 2-0 achterstand. Bij de eerste goal van Monteiro fungeerde voormalig FC Emmen-speler Filip Ugrinic als aangever. Mertens bleef vervolgens in de rust achter in de kleedkamer en werd afgelost door Ziyech. Een andere invaller, Michy Batshuayi, leek echter uit te groeien tot de held van de avond. De Belg tekende na ruim een uur, koud in het veld, voor de aansluitingstreffer en was even later ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker: 2-2. Genoeg voor de zege was het echter niet: Ugrinic tekende vlak voor tijd vanaf de penaltystip voor de 3-2 in Zwitsers voordeel.

Overige uitslagen play-offs Champions League

Malmö FF - Sparta Praag 0-2

FC Midtjylland - Slovan Bratislava 1-1

