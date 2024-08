Pepijn Lijnders krijgt ondanks uitschakelen van FC Twente keiharde kritiek

Pepijn Lijnders beleefde dinsdag een succesvolle avond met Red Bull Salzburg, dat ten koste van FC Twente de laatste voorronde van de Champions League bereikte, maar de Nederlandse trainer wordt na het 3-3 gelijkspel toch bekritiseerd. Valentijn Driessen vindt Lijnders verantwoordelijk voor een onnodig spannende slotfase.

Salzburg leidde met 1-3, maar incasseerde twee doelpunten in het laatste halfuur. “Dat het jonge talentvolle Red Bull Salzburg in de slotfase panikeerde viel Lijnders te verwijten”, schrijft Driessen in De Telegraaf. “Hij dacht veel te snel dat de wedstrijd was gespeeld en haalde zijn twee snelle levensgevaarlijke aanvallers met diepte in hun spel al in de 67e minuut naar de kant.”

Lijnders werd in mei aangesteld bij Red Bull Salzburg en kwam over van Liverpool, waar hij jarenlang fungeerde als assistent van Jürgen Klopp. “Klopp kan wel weglopen met Lijnders en hem overal bewieroken; in Salzburg met al z’n onbegrensde mogelijkheden onder de vlag van het Red Bull-concern moet hij met de billen bloot”, schrijft Driessen. “Lijnders heeft de beschikking over geweldig spelersmateriaal, maar of hij daar de juiste man voor is…”

Overigens vindt de chef voetbal van De Telegraaf ook dat Twente-trainer Joseph Oosting gefaald heeft. Driessen zag Twente met ‘een hoop opportunisme’ voor de dag komen, maar zag Oosting ‘missers’ begaan. “Aanvallers opstellen zonder snelheid, zonder diepte en die het liefst in de bal komen, was vragen om problemen tegen het fantastische positiespel van de ploeg van Lijnders”, aldus Driessen. “Zodoende maakten beide trainersrookies als eindverantwoordelijken in de Champions League een heel zwak debuut.”

