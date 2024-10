Mauro Júnior baart opzien met uitspraken over PSV voor Sporting-thuis

heeft in aanloop naar de wedstrijd PSV - Sporting CP in de Champions League een opvallende uitspraak gedaan. De Braziliaan stelde dat de Eindhovense formatie erop achteruit is gegaan ten opzichte van vorig seizoen.

PSV werd afgelopen seizoen met afstand kampioen in de Eredivisie en ligt dit seizoen ook weer op koers om de beste van Nederland te worden. Toch ziet Mauro achteruitgang, zo vertelt hij bij Ziggo Sport. "Bij iedere training vorig seizoen, met de manier van werken van de trainer, was iedereen heel scherp. Dit seizoen heb ik het gevoel dat de kwaliteit van de spelers en de spelersgroep een beetje minder is dan afgelopen seizoen. We missen veel spelers van het afgelopen seizoen. Ik denk dat die spelers van hoog niveau waren."

Afgelopen zomer vertrokken er meerdere spelers van PSV. Zo ging Jordan Teze naar AS Monaco, stapte André Ramalho over naar Corinthians in zijn geboorteland en liepen de huurcontracten van Patrick van Aanholt en Armel Bella-Kotchap af. De Eindhovenaren verloren ook Sergiño Dest, maar dat kwam door een zware blessure. Naar verwachting keert de back begin 2025 terug.

In de onlangs aangetrokken spelers ziet Mauro dus nog niet het niveau terug van afgelopen seizoen. Ryan Flamingo kwam van FC Utrecht, Couhaib Driouech van Excelsior en Fredrik Oppegård keerde na een huurperiode bij Heracles terug in Eindhoven. Uit het buitenland kwamen Adamo Nagalo (Nordsjaelland), Rick Karsdorp en Ivan Perisic (beiden transfervrij). Mauro ziet wel een stijgende lijn bij zijn ploeg. "We zijn op de goede weg, we zijn ons aan het verbeteren. Dat is het belangrijkste."

