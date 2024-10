Memphis Depay goud waard voor Corinthians in zespuntenduel met Cuiabá

is in het 'zespuntenduel' tussen zijn club Corinthians en Cuiabá uitgegroeid tot matchwinner. De Nederlandse aanvaller tekende vlak voor rust, vanaf de penaltystip, voor de enige treffer van het duel: 0-1.

Met zijn Braziliaanse club is Memphis verwikkeld in een felle strijd om lijfsbehoud. Voorafgaand aan het uitduel bij Cuiabá, de nummer voorlaatst op de ranglijst, bedroeg het gat tussen beide clubs vijf punten. Een overwinning was dus meer dan noodzakelijk voor Memphis en de zijnen, en die zou er dus ook komen.

Vlak voor rust werd Memphis' ploeggenoot Talles Magno onreglementair gestuit in de zestien van de tegenstander: penalty. De Nederlander zette zich vervolgens achter de bal en faalde oog in oog met Cuiabá-doelman Walter niet: 0-1. Daarmee was de tweede competitiegoal van Memphis een feit: eerder deze maand schoot hij tegen Athlético Paranaense op schitterende wijze een vrije trap tegen de touwen.

Bij de goal van Memphis zou het blijven, waardoor Corinthians drie hele belangrijke punten mee terug nam naar São Paulo. De club staat daardoor nu vijftiende en bezet daarmee voor het eerst in tijden een plek die goed is voor handhaving op het hoogste niveau. Cuiabá blijft negentiende en lijkt een mirakel nodig te hebben om degradatie nog te ontlopen.

