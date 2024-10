Mike Verweij confronteert Davy Klaassen: 'Feyenoord kan het wel, zaterdag bij Go Ahead'

Mike Verweij heeft zondagmiddag op de persconferentie geconfronteerd met het feit dat de Amsterdammers uitduels in de competitie op moeizame wijze winnen. De journalist vergelijkt Ajax vervolgens met Feyenoord, dat volgens hem wel makkelijker het verschil kan maken in uitwedstrijden.

Verweij noemt op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax (3-4) een paar tegenstanders waar Ajax het dit seizoen in uitwedstrijden moeilijk tegen had: "Jullie hebben nu uit tegen NAC (2-1 verlies), Go Ahead (1-1), RKC (0-2 winst) en Heracles (3-4 winst) gespeeld. Wat geeft jou nou het vertrouwen dat jullie uitwedstrijden makkelijker gaan winnen?" vraagt Verweij aan de middenvelder van Ajax, die even bedenktijd nodig heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Speler misdraagt zich bij Heracles Almelo - Ajax: ‘Houd je bek, hoerenzoon! Houd je bek!’

"Je kan niet elke wedstrijd met 5-0 winnen. Je bent aan het bouwen en je moet eerst de fundering leggen. Tuurlijk, elke wedstrijd wil je 5-0 winnen," zegt Klaassen, waarna Verweij de Amsterdammers vergelijkt met aartsrivaal Feyenoord: "Maar Feyenoord kan het wel, gisteren bij Go Ahead Eagles," doelt de journalist van De Telegraaf op de overtuigende 1-5 zege van de Rotterdammers. "Ja, maar volgens mij staan wij wel voor hen, dus," doelt Klaassen op de ranglijst. Ajax (derde) staat - met een wedstrijd minder gespeeld - op evenveel punten als Feyenoord (vierde).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Mike Verweij vindt dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de interlandperiode een onhandige keuze heeft gemaakt.