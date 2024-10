Enorme ergernis bij AZ-PSV: 'Grootste galbak ooit op de Nederlandse velden'

Veel kijkers van de Eredivisietopper tussen AZ en PSV ergeren zich kapot aan . De aanvaller tekende na dik twintig minuten voor de 0-2 in het voordeel van de Eindhovenaren, maar vond het nodig dat luister bij te zetten met een provocerend handgebaar. Op sociale media regent het kritiek.

Halverwege de eerste helft werd een lage voorzet van Guus Til weggetikt door keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro, waarna de bal voor de voeten van Lang belandde. Die wist, via het been van verdediger Seiya Maikuma, te scoren. Hij zorgde voor de 0-2, nadat Luuk de Jong in de vijftiende minuut al voor de 0-1 had gezorgd. Lang vierde zijn treffer met een 'praatgebaar', maar werd op het veld direct al gecorrigeerd door ploeggenoot Luuk de Jong.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang maakt handgebaar naar televisiekijker, Luuk de Jong moet ingrijpen

Bij veel kijkers was het kwaad echter alweer geschied, blijkt uit een rondgang op X. "Noa Lang is echt de grootste galbak die ooit op de Nederlandse velden gelopen heeft, wat een irritante gozer man", schrijft een kijker. "Zo'n kerel als die noa lang met het expres provoceren en de gebaartjes, die wil je toch in geen enkele bedrijfstak als collega hebben. Wat een naar figuur", fulmineert een andere twitteraar.

Volg hier LIVE de tweede helft van de wedstrijd tussen AZ en PSV

Op een Facebook-post van FCUpdate komen vergelijkbare reacties: "Dorpsgek", merkt een volger op, die daar wel aan toevoegt dat Lang 'prima kan voetballen'. "Hij is rijp voor de inrichting", meent een ander. Een derde volger komt met een wat genuanceerder verhaal: "Ben zeker geen PSV'er, en ook niet direct fan van Noa, maar kijk ik naar de reacties hier en hoe hij in het algemeen be(ver)oordeeld wordt, snap ik wel dat zo'n jongen eens reageert. Wij liefhebbers mogen alles maar zeggen, hoe beledigend en kwetsend ook, maar o wee als een speler reageert, dan is de wereld te klein!", leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dest eist ‘perfectie’ voor terugkeer en verklapt datum voor mogelijke rentree

Sergiño Dest vertelt wanneer hij hoopt zijn rentree te maken bij PSV.