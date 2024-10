Opmerkelijk: Kees Kwakman is kritisch en pakt eigen werkgever ESPN live op televisie aan

Kees Kwakman is zondagavond in Dit was het Weekend kritisch op zijn eigen werkgever ESPN. Volgens de analist mag de betaalzender zich de woorden van Guus Til na afloop van AZ – PSV (1-2) aantrekken.

Til gaf zaterdagavond af op de nationale media. "Ik snap dat heel veel spelers niet meer het achterste van hun tong laten zien. Ik heb dat zelf ook”, zei de middenvelder van PSV tegen ESPN. “Ik vind het belachelijk hoe er tegenwoordig in de voetbalmedia tegenaan wordt gekeken en dat er quotes worden gebruikt die helemaal niet waar zijn. Clickbaits, in plaats van goede journalistiek. Ik snap dan wel dat iedereen in een robot verandert. Ik kan me voorstellen dat de trainer nu ook denkt: krijg allemaal lekker de tandjes, ik ga lekker kort antwoorden."

“Dat is voor ons uiteraard zonde”, reageert Jan Joost van Gangelen in de studio van ESPN op de uitlatingen van Til. De presentator vervolgt: “Nou is het zo dat op internet inderdaad allerlei dingen uit hun verband worden gerukt, met pakkende koppen. Daar weet jij alles van, Kees: jij wordt ook met grote regelmaat gequoot door allerlei zolderkamersites.”

Van Gangelen wordt vervolgens gecorrigeerd door Kwakman. “Wij doen daar zelf ook aan mee”, reageert de analist. “Wij zetten gisteren boven dit interview van Guus Til: Guus Til loopt leeg. Terwijl, hij verwoordt het eigenlijk best genuanceerd. Dus wij doen daar ook aan mee.”

Guus Til loopt leeg over de media:



“We veranderen allemaal in robots. Ik ben ook niet niet meer zo spontaan.” — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024

