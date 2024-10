Opvallend: jarenlange compagnon van Virgil van Dijk zet plots punt achter carrière

Joel Matip is voetballer af, zo bevestigt de 33-jarige verdediger. De mandekker, die na zijn transfervrije vertrek bij Liverpool van afgelopen zomer nog werkloos was, hangt zijn schoenen per direct aan de wilgen. Matip speelde jarenlang in het centrum met bij The Reds.

Matip speelde sinds seizoen 2016/17 bij Liverpool, maar mocht afgelopen zomer transfervrij vertrekken. De Kameroener speelde liefst 201 keer in het shirt van de Engelse grootmacht en was een belangrijk onderdeel van het team van Jürgen Klopp dat meerdere prijzen wist te pakken. Daarnaast stond Matip naast Van Dijk in de basisopstelling van de Champions League-finale van 2019.

Voordat Matip naar Liverpool vertrok, speelde hij bij Schalke 04, de nieuwe club van Kees van Wonderen. De gevallen grootmacht probeerde Matip te verleiden tot een terugkeer bij de club, maar pakt dus mis.

Matip speelde 258 wedstrijden in het elftal van Schalke. De Duitse club kon de kwaliteiten van de Kameroener overigens goed gebruiken. De ploeg staat slechts op een dertiende plaats in de 2. Bundesliga en moet onder leiding van Van Wonderen het tij zien te keren.

