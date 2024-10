Oranje Leeuwinnen zetten onwerkelijke score neer tegen onthutsend zwak land: 15-0

Het Nederlands dameselftal heeft vrijdagavond gigantisch hard uitgehaald. De Oranje Leeuwinnen rekenden in een vriendschappelijke wedstrijd op De Vijverberg af met een onthutsend zwak Indonesië: 15-0. Het was de grootste zege in de historie van de Oranje Leeuwinnen.

Het elftal van bondscoach Andries Jonker had weinig te duchten van Indonesië. Bij rust stond er een 6-0 tussenstand op het scorebord, door doelpunten van Romee Leuchter (twee), Jill Roord, Sherida Spitse, Lotte Keukelaar en een eigen goal van Agnes Hutapea.

In de tweede helft namen de Oranje Leeuwinnen verder afstand van Indonesië. Na rust scoorden Roord, Damaris Egurrola, Keukelaar, Nina Nijstad (twee), Renate Janssen (drie) en Katja Snoeijs.