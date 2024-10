Perfecte vrije trap helpt tiental van NAC Breda na rode kaart en staking

NAC Breda heeft tijdens een pover avondje NAC de punten in eigen huis gehouden. De NAC-NEC-klassieker eindigde in het Rat Verlegh Stadion in een 1-0 overwinning dankzij een rake vrije trap van Dominik Janošek kort voor tijd. Het duel kabbelde voort en was tot halverwege de tweede helft bijzonder saai, totdat de gefrustreerde Bredase smaakmaker Saná Fernandes invaller Başar Önal van achter neerhaalde en rood kreeg. Een kwartier voor tijd werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd nadat iemand uit het publiek muntgeld op het veld gooide. Na de hervatting trok NAC Breda de wedstrijd verrassend naar zich toe.

Door de disciplinaire schorsingen van zowel Garbett als Oldrup Jensen en enkele tactische wijzigingen van NAC Breda-trainer Hoefkens verscheen het drietal Leemans, Mol en Fernandes voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Bij NEC keerde Ogawa terug na een blessure, terwijl Schöne de afwezige Proper op het middenveld verving. Met zijn basisplaats werd de Deen de eerste speler deze eeuw die 400 keer in de basis stond.

NAC en NEC stonden voor het eerst sinds de memorabele promotiewedstrijd van 2021 weer tegenover elkaar. Destijds wonnen de Nijmegenaren onder leiding van nog zittende trainer Meijer en keerden terug in de Eredivisie. De wedstrijd van vandaag begon echter veel minder spectaculair. Het spel was rommelig met veel slordigheden aan beide kanten. Daarbij was NAC Breda - op een kansrijke kopbal van Mol na - offensief onmachtig én speelde NEC ver ondermaats.

Ook de tweede helft zat de wedstrijd muurvast. Er zat geen dynamiek in het Nijmeegse aanvalsspel én de bekerfinalist van afgelopen seizoen was geen schim van zichzelf ten opzichte van vorige week tegen Feyenoord. Twintig minuten voor tijd sloegen de stoppen door bij de frivole vleugelspeler Fernandes. De Lazio Roma-huurling trapte de ingevallen Önal volledig onverwachts van achter neer en kon met rood inrukken. Na de rode kaart rook NEC kansen, terwijl de frustratie bij iedereen aan Bredase kant toenam. Dit leidde tot een rode kaart voor doelmantrainer Babos en een tijdelijke staking, nadat vanuit het publiek muntgeld naar een speler van NEC werd gegooid.

Nadat de wedstrijd werd hervat kreeg NAC Breda in ondertal via Van Den Bergh uit een standaardsituatie een dot van een kans, maar de Belgische aanvoerder mikte van dichtbij over. Het onthutsende zwakke NEC buitte het overtal niet uit en dat strafte Janošek genadeloos af. De Tsjech knalde een vrije trap via de binnenkant van de paal achter doelman Roefs. Dankzij dit doelpunt klom de promovendus op de ranglijst over NEC heen. De Nijmegenaren bezetten met slechts zeven punten momenteel de zestiende plaats.