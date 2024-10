Peter Bosz afgebrand: 'Sparta heeft je zoekgespeeld, schaam je de ogen uit je kop'

Sparta-supporters Robert de Boeck en Anton Slotboom vinden de felle uitspraken van Peter Bosz in de richting van Danny Makkelie gênant, zo geeft het tweetal aan in de podcast Sparta naar Voren van RTV Rijnmond. Bosz misdroeg zich zaterdag na de wedstrijd tussen PSV en Sparta (2-1) en dat komt hem ook op kritiek uit Rotterdam te staan

Aanleiding voor de boosheid bij Bosz was een moment in de 87ste minuut van de wedstrijd. Johan Bakayoko zou in het strafschopgebied uit balans gebracht zijn door Spartaan Metinho, maar Makkelie liet doorvoetballen. Dat zorgde voor woede bij Bosz, die zijn onvrede in woord en gebaar blijken en daarom een gele kaart ontving. Na afloop wordt hij daarnaar gevraagd. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks", zei hij over de scheidsrechter.

Die uitspraken vallen heel slecht bij Robert de Boeck, een Sparta-supporter die deze week te gast is in de podcast Sparta naar Voren van RTV Rijnmond: "Bosz moet zich de ogen uit de kop schamen. Als je een begroting hebt die denk het twintigvoudige is van Sparta is en je wordt zo zoekgespeeld... Sparta domineerde de hele wedstrijd. Dan moet je het maar over één ding hebben: het falen van je eigen team", vindt De Boeck.

Bosz had volgens De Boeck bij zichzelf te rade moeten gaan in plaats van zich op deze manier laten kennen tegen een arbiter: "Dan moet je het niet over de scheidsrechter hebben. Bovendien was het ook helemaal geen penalty. Zelfs als het een penalty was geweest, moet je dit in zijn positie niet doen. Je moet gewoon de schuld bij jezelf zoeken, want Sparta domineerde en het is natuurlijk een wonder dat Sparta kon domineren in Eindhoven", stelt hij.

LEES OOK: Aanklager start onderzoek naar uitspraken Peter Bosz

Anton Slotboom, vaste gast in de podcast Sparta naar Voren, vindt het moment waarop Bosz ervoor kiest om op een dergelijke manier uit zijn plaat te gaan tegen Makkelie erg bijzonder: "Hij krijgt het in de Week van de Scheidsrechter voor elkaar om zo'n uit zijn dak te gaan. Hij heeft zichzelf echt totaal voor schut gezet. Echt een brevet van onvermogen", zo vindt de journalist.

Mogelijk krijgen de uitspraken van Bosz nog een staartje, want de aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft een onderzoek opgestart naar de uitspraken van de trainer van PSV over Makkelie. Daarin staat de vraag centraal of het scheidsrechterskorps in diskrediet is gebracht.