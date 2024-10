Van der Vaart benoemt ontbrekende schakel bij Oranje: ‘Hij was tegen Hongarije ideaal geweest’

Het Nederlands elftal miste vrijdagavond tegen Hongarije (1-1) een speler als , zo vindt Rafael van der Vaart. Als de middenvelder van PSV erbij was geweest, had de verdediging van de thuisploeg voortdurend rekening moeten houden met zijn steekballen.

Oranje wist vrijdagavond geen indruk te maken tegen Hongarije. Het middenveld met Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch en Quinten Timber miste wat, zo stelt Van der Vaart. “Veerman was in deze wedstrijd ideaal geweest”, licht de oud-voetballer toe bij Studio Voetbal. “Die geeft wel de juiste ballen. Nu was het zo langzaam. Dan heb je wel iemand op het middenveld die een bal eroverheen kan geven.” Zelfs als de pass niet aankomt, zou dat volgens Van der Vaart niet erg zijn. “Als zij weten dat die bal een keer wordt gespeeld, gaat de verdediging daar rekening mee houden.”

Volgens de 109-voudig international had Oranje meer tempo in het spel moeten leggen. “Je moet continu van links naar rechts blijven spelen, heel snel.” Wanneer Theo Janssen vervolgens aangeeft dat Veerman het ook moeilijk zou hebben gehad door de positie van de Hongaarse verdediging, wil Van der Vaart daar niet in meegaan. “Hij is wel iemand die overslaat. Dan is het iets sneller, een passende speler.”

Oranje mist goede nummer tien

Janssen denkt zelf dat het ontbreken van Veerman niet het probleem is, maar dat dit ergens anders ligt. “We missen echt een hele goede nummer tien”, stelt hij. “Een Rafael van der Vaart, een Sneijder. Een speler die tussen de linies kan spelen en vanuit daar iets geniaals kan doen. Iemand uitkappen, een steekpassje geven, iemand opzoeken… Wij zijn alleen maar een-tweetjes aan het spelen.” Daar kan Van der Vaart zich ook in vinden. “Je mist de creativiteit. Niet iemand voorbijlopen, maar dat steekballetje.”

