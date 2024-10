Hans Kraay junior wijst reden aan voor 'verschrikkelijk slecht' spel Oranje tegen Hongarije

Hans Kraay junior heeft totaal niet genoten van het Nederlands elftal toen het vrijdag tegen Hongarije speelde (1-1). De analist heeft verder ook geen goed woord over voor de afgelopen tegenstander van Oranje.

Tijdens De Oranjezondag vraagt Hélène Hendriks gekscherend aan Kraay jr. of hij heeft genoten van Oranje tegen Hongarije. “Ik hou zó ongelofelijk veel van voetbal”, begint de analist. “Van één of twee balletjes kan ik gewoon met blosjes op mijn wangen twee dagen vooruit. Maar het Nederlands elftal was zó verschrikkelijk slecht… Ze waren niet slecht, ze waren verschrikkelijk slecht.”

Het feit dat Kraay jr. de wedstrijd niet om aan te zien vond, heeft ook te maken met de speelwijze van tegenstander Hongarije. “Nederland speelde gewoon tegen een handbalploeg, die ook de voeten mochten gebruiken”, stelt de oud-voetballer. “Ze speelden de hele tijd rondom de eigen zestien.”

Kraay jr. zag ook dat Hongarije niet geïnteresseerd was in het lokken door Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Micky van de Ven. “Dan ga je even op de bal staan. Van Dijk geeft ‘m vervolgens aan jou, jij aan mij”, legt hij uit. “Dan hoop je… Nou, die Hongaren waren na twintig seconden al uitgelokt”, betreurt hij.

VIDEO: Hans Kraay jr. fileert Oranje: 'Ze waren zo verschrikkelijk slecht!'

