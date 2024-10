Wijffels trekt pijnlijke conclusie bij Nederlands elftal: ‘Is te makkelijk te kraken’

Maarten Wijffels is van mening dat de cornercode van Oranje ‘te makkelijk te kraken’ is. De verslaggever van het Algemeen Dagblad concludeert dat Nederland aanvallend te weinig rendement uit dit dode spelmoment haalt. Wat blijkt: het Nederlands elftal scoorde slechts één doelpunt uit zijn laatste 56(!) hoekschoppen.

“De cornercode van Oranje is nog te makkelijk te kraken”, aldus Wijffels in het Algemeen Dagblad. Oranje-aanvaller Cody Gakpo beaamt dit. “Het is een thema in de groep. We praten erover, ook in onze meetings over spelhervattingen”, sprak hij zondagavond op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gakpo verbaasd door vraag van Driessen: 'Dan moet ik even naar de trainer kijken'

Gakpo is samen met Xavi Simons verantwoordelijk voor de dode spelmomenten. Op het EK was dit in de meeste gevallen Memphis Depay. “Daar ligt meteen een van de pijnpunten. Iedereen kijkt bij corners naar wie de goals maken. Die spelers krijgen de credits. Maar de belangrijkste man? Dat is toch echt de nemer. Je kunt nog zulke goede koppers hebben, als de bal acht van de tien keer bij de eerste paal wordt weggewerkt, dan heb je er niks aan”, schrijft Wijffels.

De journalist constateerde dat het Simons meermaals overkwam tegen Hongarije, terwijl Depay er op het EK last van had. “Wat dat betreft is Gakpo nog het meest ‘vast’ en betrouwbaar in zijn trap”, aldus Wijffels. Dat heeft er wellicht ook mee te maken dat trainen op standaardsituaties bij Liverpool ‘inmiddels een exacte wetenschap is’.

LEES OOK: Valentijn Driessen confronteert Koeman: 'Je ziet het niet zo in hem zitten, zo te zien'

Nederlands elftal moet kijken naar varianten

Wijffels denkt dan ook dat het Nederlands elftal er goed aan doet te kijken naar varianten en wijst daarbij naar Hongarije. “Vrijdag in Boedapest hadden de Hongaren bijna succes met een corner waarbij vijf man de aandacht trokken bij de tweede paal als perfecte afleidingsmanoeuvre. Vervolgens ging de bal naar Roland Sallai, die centraal voor het doel stond op de rand van de 16-meter. Hij koos voor een geplaatst schot en alleen de paal stond een 1-0 voorsprong in de weg.”

LEES OOK: Hans Kraay junior wijst reden aan voor 'verschrikkelijk slecht' spel Oranje tegen Hongarije

Polen goed voorbeeld voor Oranje

Wijffels wijst ook op het technische rapport dat de UEFA van het EK liet maken. Hierin wordt gewezen op het hoge rendement van Polen, dat bijna al hun EK-goals uit dode spelmomenten maakte. “Dit bijzondere gegeven kan niet los gezien worden van hun strategie”, schrijft de UEFA hierin. ”Polen koos ervoor om steeds drie spelers net buiten het strafschopgebied te positioneren, klaar om de ‘tweede’ bal op te vangen en te schieten.”

Dat is dan ook iets om over na te denken voor het Nederlands elftal, vindt Wijffels. “Nederland heeft geen speler meer die kan schieten zoals Wesley Sneijder kon. Maar Tijjani Reijnders bijvoorbeeld heeft een aardige trap in de benen. En anders Gakpo. Maar ja, dan valt-ie wel weg als de enige degelijke cornernemer”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ik ga niet stil in een hoekje zitten bij Oranje, zo ben ik niet'

Quinten Timber geniet van de interlandperiode met het Nederlands elftal.