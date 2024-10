Gakpo verbaasd door vraag van Driessen: 'Dan moet ik even naar de trainer kijken'

weet niet of hij maandag strafschoppennemer is, als hij in de basis start tegen Duitsland. Het lijkt alsof Ronald Koeman die beslissing nog moet nemen.

"Ben jij de man voor de penalties?", vraagt Valentijn Driessen aan de linksbuiten van Liverpool, op de persconferentie van zondag. Gakpo twijfelt even voordat hij antwoordt. "Ja, ik denk het wel." In de zaal wordt er gelachen. "Dan moet ik even naar de trainer kijken, maar denk het wel, ja."

Vervolgens moet Koeman duidelijkheid brengen. "Een van de", antwoord de bondscoach. Driessen vraagt vervolgens of Gakpo nummer een is, wat strafschoppen betreft. "Dat zullen we bekendmaken morgen." De oud-speler van PSV staat maandag hoogstwaarschijnlijk in de basis.

Gakpo mocht in zijn carrière tot dusver vijf keer aanleggen vanaf de stip. Voor PSV schoot hij drie keer raak, maar miste er ook een. De enige die de buitenspeler voor Oranje mocht nemen, ging raak. Op 10 september 2023 schoot Gakpo de bal achter Gavin Bazunu, op bezoek bij Ierland (1-2).

Wie moet strafschoppen nemen bij Oranje? Laden... 75.2% Cody Gakpo 8.8% Brian Brobbey 7.2% Xavi Simons 8.8% Anders, namelijk 125 stemmen

