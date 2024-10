Valentijn Driessen confronteert Koeman: 'Je ziet het niet zo in hem zitten, zo te zien'

Valentijn Driessen heeft Ronald Koeman zondagavond op de persconferentie daags voor de ontmoeting met Duitsland gewezen op het feit dat hij nog geen beroep heeft gedaan op . De vleugelverdediger behoorde onder andere tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland tot de selectie van het Nederlands elftal en mocht zich vorige week opnieuw melden bij de nationale ploeg, maar wacht nog altijd op zijn eerste minuten in het ‘grote’ Oranje. Koeman wil er echter niets van weten dat hij het niet in Maatsen ziet zitten.

Maatsen maakte in de tweede helft van het afgelopen seizoen veel indruk bij Borussia Dortmund. De vleugelverdediger maakte in januari op huurbasis de overstap van Chelsea naar de Duitse topclub en speelde zich al snel in de basiself. Hij had een belangrijk aandeel in het bereiken van de Champions League-finale. Velen rekenden op een plek in de EK-selectie, maar Koeman verbaasde vriend en vijand door Maatsen in eerste instantie buiten zijn spelersgroep te laten. Na het afhaken van Frenkie de Jong besloot Koeman Maatsen alsnog op te roepen en over te laten komen naar Duitsland.

Tijdens het eindtoernooi kwam Maatsen echter geen minuut in actie. Hij rondde wél zijn transfer naar Aston Villa af. De nummer vier van het afgelopen seizoen in Engeland telde enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van Maatsen, maar een basisplaats heeft hij nog niet kunnen afdwingen. De linkspoot ontbrak vorige maand dan ook bij Oranje. Hij behoorde ook niet eens tot de voorlopige selectie voor de duels met Hongarije en Duitsland, maar mocht zich door blessureleed bij andere verdedigers vorige week tóch melden.

Koeman kan zich niet vinden in Driessen

Maatsen bleef tegen Hongarije echter opnieuw negentig minuten op de bank. Voor Driessen reden om Koeman maar eens te confronteren met het feit dat Maatsen nog altijd wacht op zijn debuut in het Nederlands elftal. ”Maatsen zit er nu al heel lang bij, soms wordt hij later opgeroepen. Maar je ziet het niet zo in hem zitten, zo te zien”, zo klonk het zondagavond op de persconferentie. Koeman kan zich daar niet in vinden. “Nou, als ik het niet in Ian zou zien zitten, dan zou ik hem niet selecteren”, zo reageerde de bondscoach.

Driessen was echter niet onder de indruk van de reactie van Koeman. “Nee, maar je hebt hem nog geen minuut gegeven. Andere debutanten gaf je wel vaak minuten”, aldus de verslaggever. Volgens Koeman ligt dat ‘aan het verloop van wedstrijden en keuzes die je maakt’. “Maar ik zal erover nadenken morgen (maandag, red.)”, zo lijkt Koeman speeltijd voor Maatsen in en tegen Duitsland niet bij voorbaat uit te sluiten. De keuzeheer moet vanwege de schorsing van Virgil van Dijk opnieuw puzzelen in zijn defensie. Mogelijk krijgt Micky van de Ven de kans in het centrum. Koeman gaf al aan dat hij naast Maatsen ook Jorrel Hato als optie ziet voor de linksbackpositie.

