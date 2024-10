Cristiano Ronaldo laat zich weer van slechtste kant zien en foetert op alles en iedereen

was dinsdagavond totaal niet te spreken over de Belgische arbiter Lawrence Visser. Portugal stond na het einde van de blessuretijd met 0-0 gelijk in en bij Schotland en kreeg nog een corner. Voordat die genomen kon worden floot Visser af.

Portugal lijkt in de Nations League-groep A1 af te stevenen op de eerste plaats. Voor het duel tegen Schotland stonden de Portugezen drie punten voor op naaste belager Kroatië, na alle wedstrijden te hebben gewonnen. Omdat ook Kroatië en Polen gelijkspeelden (3-3), verandert er praktisch niks in de stand van de poule.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp ziet 'rare dwaas': 'Hij is in de war van zichzelf, iedere andere voetballer...'

Dat was voor Ronaldo geen reden om deze wedstrijd niet te willen winnen. De blessuretijd was al verstreken, toen Portugal nog een corner kreeg. Toen Visser voor het einde van de wedstrijd floot, liep Ronaldo tierend en scheldend naar de zijlijn. De 39-jarige superster maakte een hoop gebaren en deed dat vaak in de richting van de grens- of scheidsrechter.

Cristiano Ronaldo = 𝐖𝐎𝐄𝐒𝐓! 🤬

De Portugees kan het maar moeilijk verkroppen dat scheidsrechter Visser 'vroegtijdig' affluit.. 🤐#ZiggoSport #NationsLeague #SCOPOR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 16, 2024

Stelling: zeker op deze leeftijd moet Cristiano Ronaldo dit gedrag niet vertonen. Laden... 83.2% Eens 16.8% Oneens 95 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Complete verbazing door beslissing over Vandaag Inside, Johan Derksen reageert

Johan Derksen reageert op de uitspraken van RTL-baas Peter van der Vorst, die de heren van Vandaag Inside niet terug hoeft te hebben bij zijn zender.