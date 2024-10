Van der Gijp ziet 'rare dwaas': 'Hij is in de war van zichzelf, iedere andere voetballer...'

René van der Gijp heeft zaterdagavond met veel verbazing zitten kijken naar de manier waarop Cristiano Ronaldo zijn doelpunt tegen Polen vierde. De aanvoerder en topschutter van Portugal schoot zijn ploeg na 37 minuten op een 0-2 voorsprong, maar het doelpunt kwam voor zeker negentig procent op het conto van Rafael Leão. Ronaldo besloot echter om niet zijn teamgenoot te bedanken, maar richting de cornervlag te sprinten en zijn gebruikelijke celebration uit te voeren.

Portugal nam al in de eerste helft afstand van Polen. Bernardo Silva schoot zijn land na een klein half uur op voorsprong, tien minuten later verdubbelde Ronaldo al de score. De aandacht ging echter vooral naar Leão, die met een schitterende actie aan de basis stond van het tweede Portugese doelpunt. De linksbuiten van AC Milan ging een actie aan en dribbelde zichzelf voorbij meerdere tegenstanders, alvorens tegen de paal te schieten. Ronaldo stond op de goede plek om de rebound binnen te tikken. De topschutter sprintte vervolgens naar de cornervlag in plaats van Leão te bedanken.

Van der Gijp heeft er met verbazing naar zitten kijken. “Van Basten zei dat het oncollegiaal was, maar je bent natuurlijk gewoon een rare dwaas als je dat doet”, zegt de voormalige profvoetballer dinsdagavond in Vandaag Inside. Hij begrijpt niet waarom Ronaldo na zijn doelpunt niet de moeite nam om naar Leão te lopen, die volgens Van der Gijp ‘bijna het hele veld overstak’. “Wat een actie van die jongen joh. Die is goed hoor. Dan schiet jij (Ronaldo, red.) ‘m in en dan ga je hup… Iedere voetballer loopt naar die jongen toe. En dat is het verschil tussen Messi en Ronaldo. Messi loopt gewoon naar die jongen toe en zegt: wat een actie man. En Ronaldo is in de war van zichzelf. Dat is de reden waarom we op een gegeven moment met z’n allen toch voor Messi kiezen. Die is daar toch wat normaler in.”

Portugal moet toch nog aan de bak

Portugal ging dankzij de treffers van Silva en Ronaldo met een 0-2 voorsprong rusten. De kwartfinalist van het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland nam in de tweede helft gas terug. Bondscoach Roberto Martínez haalde na nog geen twintig minuten voetballen in het tweede bedrijf zijn aanvallers Ronaldo en Leão naar de kant. Dat kwam Portugal bijna duur te staan. Piotr Zielinski maakte een klein kwartier voor tijd de aansluitingstreffer. Meer zat er echter niet in voor de Polen. Een eigen doelpunt van Jan Bednarek twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd betekende de beslissing en een 1-3 zege voor de Portugezen.

