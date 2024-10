Cristiano Ronaldo zorgt voor verbijstering: 'Je moet het nu niet gekker maken!'

zorgt zaterdagavond voor verbijstering bij Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis. De 39-jarige superster-op-leeftijd van Portugal leek in het Nations League-duel bij Polen op weg naar zijn tweede treffer van de avond, maar besloot tot afgrijzen van Schelvis af te leggen op ploeggenoot , die van schrik hoog over schoot.

De Portugezen zijn vooralsnog heer en meester in het Nationaal Stadion in Warschau. Nog binnen het halfuur lag de 0-1 achter de Poolse doelman Lukasz Skorupski. Na terugkoppen van Fernandes (Manchester United) schoot Bernardo Silva (Manchester City) onberispelijk raak. Nog voor rust werd het 0-2. Rafael Leão (AC Milan) slalomde vanaf eigen helft tussen een woud van Polen door, maar zag zijn schot op de verre paal uiteenspatten. Daar stond Ronaldo echter klaar om binnen te schieten; doelpunt nummer 906 in de loopbaan van de aanvaller die zelf volhoudt voor de duizend officiële treffers te gaan.

Na rust had Ronaldo nóg een stapje dichter bij zijn ultieme doel kunnen komen. De speler van Al-Nassr werd volledig vrij aangespeeld in de Poolse zestien en leek een hoek te kunnen uitzoeken. Ronaldo besloot echter Fernandes, die tussen een woud van tegenstanders een meter of acht naast hem stond, aan te spelen. De United-speler kwam niet lekker uit en schoot vervolgens over. "Nee, hij geeft hem af!", roept Schelvis uit op het moment dat Ronaldo breed legt. "Je moet het niet gekker maken nu, hè? Die had je écht wel op de goal mogen schieten. Je hoef jezelf ook niet zo te verloochenen, kom op!", aldus de commentator.

Cristiano Ronaldo le deja el gol a Bruno Fernandes, que la manda a China.



Y pensar que Cristiano Ronaldo consiguió ganar dos títulos con ESTA selección...pic.twitter.com/noxL0tE9Ir — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) October 12, 2024 𝑺𝑰𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼! 🐐

CR7 prikt raak voor Portugal na een geweldige actie van Rafael Leão en komt op een 2-0 voorsprong tegen Polen! 🔥#ZiggoSport #NationsLeague #POLPOR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2024

