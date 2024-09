Cristiano Ronaldo begint op de bank, maar haalt in minuut 88 zijn gelijk

Portugal is zondagavond ternauwernood ontsnapt aan het eerste puntenverlies in deze editie van de Nations League. Een paar dagen na de 2-1 overwinning op Kroatië won de Europees kampioen van 2016 met dezelfde cijfers van Schotland. Wie anders dan maakte de winnende.

Portugal boekte afgelopen donderdag nog een 2-1 overwinning op Kroatië, mede dankzij een doelpunt van Cristiano Ronaldo. Het was zijn 900e treffer in zijn loopbaan en dat wilde hij weten ook. Bondscoach Roberto Martínez van Portugal besloot desondanks om Ronaldo in de thuiswedstrijd tegen Schotland in eerste instantie op de bank te houden. Portugal creëerde zonder Ronaldo voldoende mogelijkheden in de eerste helft, maar het afronden liet te wensen over.

Artikel gaat verder onder video

Schotland sloeg aan de andere kant wél toe. En vroeg ook, want Scott McTominay knikte al na zeven minuten op prachtige wijze raak. De middenvelder, die onlangs nog de overstap maakte van Manchester United naar Napoli, is sowieso goed op dreef. Hij was afgelopen donderdag nog trefzeker tegen Polen, in een wedstrijd die Schotland uiteindelijk met 2-3 zou verliezen. In Lissabon zag het er na 45 minuten goed uit. Zó goed, dat Martínez zich genoodzaakt zag bij aanvang van de tweede helft in te grijpen en onder andere Ronaldo binnen de lijnen te brengen.

LEES OOK: Bondscoach Portugal trekt na 45 minuten tegen Schotland pijnlijke conclusie

Ronaldo maakt uiteindelijk het verschil

De aanwezigheid van de voormalig topschutter van onder meer Manchester United en Real Madrid sorteerde meteen effect. Portugal kwam goed uit de kleedkamer en trok de stand na een kleine tien minuten voetballen in de tweede helft gelijk. Niet Ronaldo, maar Bruno Fernandes schoot van buiten de zestien raak. Daarbij kreeg hij wel de hulp van de Schotse doelman Angus Gunn, die zeker niet vrijuit ging. Maar wie na de gelijkmaker had verwacht dat Ronaldo erop en erover zou gaan, kwam bedrogen uit. Portugal ging er mét Ronaldo echt niet per se beter op voetballen. De Schotten hielden zelfs lang zonder al teveel moeite stand.

De Portugezen drongen in de slotfase toch nog nadrukkelijk aan en het was een wonder dat de 2-1 niet eerder viel dan pas een paar minuten voor tijd. Doelman Gunn voorkwam met een uitstekende redding op een inzet van João Félix dat de aanvaller van Chelsea de winnende maakte en zag niet veel later een kopbal van Ronaldo op de binnenkant van de paal eindigen. Schotland leek het geluk aan z'n zijde te hebben, maar zoals wel vaker sloegen de Portugezen op de valreep toch nog toe. Ronaldo stond op de goede plek en tikte de 2-1 binnen, treffer 901 in zijn loopbaan. Daarmee bezorgde hij zijn land de tweede driepunter in deze Nations League. Schotland wacht na de nederlagen tegen Polen en Portugal nog op het eerste punt.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Spanje wint uiteindelijk dik van Zwitserland

Spanje heeft zich zondagavond uitstekend hersteld van de teleurstellende start in de Nations League. Drie dagen na het 0-0 gelijkspel tegen Servië was de regerend Europees kampioen uiteindelijk met duidelijke cijfers te sterk voor Zwitserland: 1-4. Joselu en Fábian Ruiz zorgden al binnen een kwartier voor een 0-2 voorsprong, maar een paar minuten na de 0-2 van Ruiz kreeg Robin Le Normand een directe rode kaart en moest Spanje dus met tien verder. Zwitserland kwam in de eerste helft nog terug tot 1-2 en ging na de rust op jacht naar de 2-2, maar dankzij doelpunten van nogmaals Ruiz en Ferran Torres liepen de Spanjaarden in de slotfase uit naar een 1-4 overwinning.

LEES OOK: Spanje komt binnen 15 minuten met geweldig antwoord op teleurstellende Nations League-start

Overige uitslagen:

Zwitserland - Estland 3-0

Kroatië - Polen 1-0

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.