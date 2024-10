Serdar Gözübüyük is ontzettend trots en plaatst opmerkelijke foto met Cristiano Ronaldo

Serdar Gözübüyük was zaterdagavond scheidsrechter bij het Nations League-duel tussen Polen en Portugal. De Nederlandse arbiter plaatst een dag later trots een foto met Robert Lewandowski en op Instagram.

LEES OOK: Sem Steijn maakte gewaagd grapje tegen Serdar Gözübüyük tijdens duel met Heerenveen

Artikel gaat verder onder video

De foto van Gözübüyük met de twee grootheden van respectievelijk Polen en Portugal is opvallend. Niet eerder plaatste de 38-jarige scheidsrechter namelijk een foto op Instagram met een speler van een van de teams waarover hij de leiding had in een wedstrijd. Op het moment van schrijven telt het Instagramaccount van Gözübüyük 61 foto’s.

Gözübüyük was in Warschau getuige van een 1-3 overwinning van Portugal op Polen. Bernardo Silva en Ronaldo maakten de eerste twee doelpunten voor de Portugezen, waarna Piotr Zielinski iets terugdeed namens Polen. Een eigen doelpunt van Jan Bednarek bepaalde de eindstand.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes wilde met Ajax een speler, die sinds 27 juli niet meer voetbalt

Opvallend: een zomers transferdoelwit van Ajax staat nog steeds aan de kant.