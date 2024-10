'Schalke schakelt na afzegging Raúl door naar volgende Spaanse oud-topvoetballer'

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft het diep gezonken Schalke 04 een 'nee' te horen gekregen van oud-speler Raúl González Blanco. Die Königsblauen hebben volgens BILD inmiddels een andere oud-topvoetballer uit Spanje op de korrel: Fernando Torres.

Schalke, voormalig UEFA Cup-winnaar en in 2018 nog deelnemer aan de Champions League, degradeerde in 2023 voor de tweede keer in drie seizoenen naar de 2. Bundesliga. Op het tweede niveau eindigde de gevallen grootmacht afgelopen seizoen als tiende, dit jaar staat de club uit Gelsenkirchen voorlopig op een dertiende plaats. Vorige week werden zowel de Belgische trainer Karel Geraerts als zijn landgenoot Marc Wilmots (technisch directeur) na een 3-5 nederlaag tegen SV Darmstadt 98 ontslagen.

In de zoektocht naar een nieuwe trainer viel vorige week de naam van Raúl. De Spanjaard, inmiddels 48, kwam na zijn glansrijke loopbaan bij Real Madrid in zijn nadagen twee seizoenen uit voor Schalke. Raúl is inmiddels al vijf jaar werkzaam als hoofdtrainer van de beloftenploeg van De Koninklijke, maar zou Schalke 'onofficieel' hebben laten weten geen trek te hebben in een terugkeer op het oude nest.

Inmiddels zou de focus in de Veltins-Arena dus naar Torres zijn verschoven. De oud-spits van onder meer Atlético Madrid, Liverpool en Chelsea is sinds deze zomer bij Atlético vanuit de jeugd doorgeschoven naar de B-ploeg. BILD schrijft echter nog niet over aanwijzingen te beschikken dat Torres wél openstaat voor een dienstverband bij Schalke.

'Het lot van Schalke aan hem toevertrouwen zou een enorm risico zijn'

Voorlopig staat de club dan ook onder leiding van Jakob Fimpel (35), die na het ontslag van Geraerts vanuit de Onder-23 werd doorgeschoven. Fimpel leidde Schalke afgelopen zaterdag naar een 1-2 zege op Preussen Münster en past volgens bovengenoemde krant 'in principe' aan het profiel dat de club heeft opgesteld voor de nieuwe trainer. Toch verwacht BILD niet dat hij zijn tijdelijke baan mag houden: "Het lot van Schalke toevertrouwen aan de nog onervaren coach zou een enorm risico zijn", leest het.

