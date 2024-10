Ongelooflijk: scheidsrechter schuttert met bizarre fout na penaltyredding van Charlie Setford

Een discutabel moment in de slotfase van de wedstrijd tussen Roda JC en Jong Ajax. keerde een strafschop van Tiago Cukur, maar stond veel te ver voor zijn lijn toen er geschoten werd. Scheidsrechter Martijn Vos zag, samen met zijn collega’s, het moment door de vingers.

Roda mocht, met een 2-1 voorsprong, in de 81e minuut aanleggen vanaf de stip, maar verzuimde om de wedstrijd in het slot te gooien. Cukur zag zijn strafschop gekeerd worden door Setford, al valt er te betwijfelen of de Jong Ajax-keeper dit op reglementaire wijze deed. Nog voordat Cukur had geschoten, stond de Engelsman namelijk al (ver) voor zijn doellijn.

LEES OOK: Farioli moet Ajax-fans, ondanks hoopvol bericht op 20 oktober, ernstig teleurstellen

Keepers zijn bij strafschoppen verplicht om minimaal één voet op de lijn te houden op het moment dat er geschoten wordt. Op beelden is duidelijk te zien dat Setford dit niet deed. Vos en zijn assistenten konden de actie echter niet waarnemen, waardoor de strafschop niet opnieuw mocht worden genomen.

Op X regent het kritiek op de arbiter, die slechts van een enkeling bijval krijgt. Cukur stopt in zijn aanloop namelijk kort, waardoor Setford op het verkeerde been werd gebracht en uit balans was. Invloed op de stand had de gemiste penalty uiteindelijk niet, het werd 2-1 voor Roda.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

