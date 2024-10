Thomas Ouwejan bezorgt Almere City en Hedwiges Maduro onbedoeld eerste zege dit seizoen

Almere City heeft vrijdagavond voor het eerst dit Eredivisieseizoen een wedstrijd gewonnen, met 1-0 van N.E.C. Na een slordige, gelijk opgaande pot was een eigen doelpunt van Thomas Ouwejan uiteindelijk genoeg om de drie punten bij te mogen tekenen.

In de eerste helft was Almere City de dominante partij. De verdediging van N.E.C. werd flink onder druk gezet, maar kwam er steeds wel uit. Bij Almere ontbrak het vooral aan de laatste schakel, het afmaken. De voorzetten waren er genoeg, maar afmaken lukte niet. N.E.C. was minder in de vijandelijke zestien te vinden, maar kreeg wel de gevaarlijkste kansen via Koki Ogawa. De Japanse spits kopte in de twintigste minuut een mooie voorzet binnen, maar het doelpunt werd afgekeurd. In de blessuretijd kreeg hij opnieuw een kopkans, maar ditmaal ging die naast, vanaf dichtbij.

Artikel gaat verder onder video

Het gebrek aan scorend vermogen bij beide ploegen bleef aanwezig in de tweede helft. Toch was het niet helemaal hetzelfde verhaal, want de wedstrijd was wel meer in evenwicht. Smaakmaker Thom Haye kreeg aan Almere-zijde nog twee vrije trappen, maar schoot ze allebei over.

De echt grote kansen waren er niet echt in de tweede helft, dus het enige doelpunt van de wedstrijd moest via een eigen doelpunt komen. Invaller Kornelius Hansen gaf voor, maar via Bram Nuytinck en de knie van Thomas Ouwejan belandde de bal in het eigen net. Typisch voor deze slordige, gelijk opgaande wedstrijd.

In de eindfase van de wedstrijd begon N.E.C. nog wel aan een slotoffensief met Bram Nuytinck voorin als stormram. De centrale verdediger miste bij een grote mogelijkheid vlak voor het doel de bal. Even later miste Kento Shiogai nog een kopkans voor het doel. Zo werd de 1-0 winst voor Almere een feit.

De eindstand betekent de eerste overwinning van Almere dit seizoen, dus een mooie opsteker voor de mannen van Hedwiges Maduro. Op de ranglijst verandert er niet veel. Almere blijft op plek zeventien staan. N.E.C. kan later dit weekend nog wel ingehaald worden en nog een stukje zakken in het rechterrijtje.

Komend weekend staat er N.E.C. een thuiswedstrijd tegen FC Groningen op het programma, terwijl Almere uit speelt tegen RKC Waalwijk. Eerst staat er voor zowel Almere als N.E.C. komende midweek een bekerduel op het programma. De club uit Nijmegen speelt dinsdagavond thuis tegen PEC Zwolle. Een dag later heeft Almere City een iets gunstiger affiche met Quick Boys. De wedstrijd tegen de amateurploeg is uit, in Katwijk.