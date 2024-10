Toine van Peperstraten kondigt live op tv een systeemwijziging van Ajax aan

Ajax gaat tegen Willem II aantreden in een systeem met vijf verdedigers, zo claimt presentator Toine van Peperstraten van ESPN. De journalist, die aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA, ving tijdens de warming-up op dat de Amsterdammers in een nieuw systeem voor de dag komen tegen de Tilburgers.

"Het schijnt toch dat ze net de warming-up hebben gedaan met vijf man achterop", zegt Van Peperstraten een kwartier voor aanvang van de wedstrijd tegen ESPN-analist Kees Kwakman: "Dus dat zou betekenen Owen Wijndal op links, Anton Gaaei op rechts en Youri Baas als een van de drie centrale verdedigers", zegt Van Peperstraten. Kwakman is verrast door het nieuws van de presentator, maar weet wel dat het voor Ajax niet compleet nieuw is.

"Dan heb je Traore en Brobbey voorin. Ze hebben het wel een paar keer getraind, iets langer geleden in de periode toen ze geen wedstrijden hadden. Toen hebben ze een paar keer met vijf verdedigers getraind, maar dat hebben ze nog niet echt uitgevoerd", weet Kwakman.

