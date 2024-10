Twente herstelt zich van Europese domper en zegeviert ruim in burenruzie met Heracles

FC Twente heeft zich zondagmiddag uitstekend hersteld van de Europese nederlaag tegen Lazio, door Heracles met een 5-0 nederlaag terug naar Almelo te sturen. Feyenoord-huurling zette de Almeloërs vlak voor rust met een knullig eigen doelpunt op achterstand, waarna de ploeg van trainer Joseph Oosting verder uit kon lopen via Anass Salah-Eddine, Mees Hilgers, Sam Lammers en Michel Vlap.

FC Twente was wel weer toe aan een opsteker. Van de laatste zes wedstrijden werd er maar één gewonnen. Dat was op zondag 29 september, thuis tegen NAC Breda (1-0). Wel zaten er in die reeks knappe gelijke spelen tegen Manchester United en Fenerbahçe. Een 2-1 nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord en in eigen huis met 0-2 verliezen van Lazio Roma is ook bepaald geen schande. Zeker niet gezien omdat de Tukkers tegen de Italianen ruim 80 minuten met een man minder speelden na een vroege rode kaart voor doelman Lars Unnerstall. Met Heracles als opponent kon FC Twente het vervelende gevoel van zich afschudden. Winnen tegen de aartsrivaal doet het altijd goed bij de eigen aanhang. Wat dat betreft was er wel vertrouwen, want de laatste zes derby’s werden niet verloren. Al zat er in die reeks ook vier keer een gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

FC Twente moest het stellen zonder de zieke Ricky van Wolfswinkel. Bij Heracles ontbrak de geschorste Brian De Keersmaecker terwijl topscorer Luka Kulenovic (vier doelpunten en vorige week nog twee keer trefzeker tegen Ajax) wel op de bank zat, maar niet inzetbaar was vanwege fysiek ongemak.

In de eerste helft waren de ploegen lang gelijkwaardig aan elkaar. Heracles-doelman Fabian de Keijzer moest een paar keer ingrijpen op schoten terwijl het verzorgde spel van de bezoekers vaak stokte in het strafschopgebied van de thuisclub. Toch diende ook FC Twente-doelman Lars Unnerstall twee keer handelend op te treden. Vlak voor rust kwam FC Twente goedkoop en lachwekkend op voorsprong. Mimeirhel Benita werd ingespeeld door De Keijzer. De rechtsback dacht rustig terug te spelen op zijn doelman, maar zag niet dat De Keijzer ver naast zijn doel stond. Tergend langzaam rolde de bal in het lege doel. Snel daarna schoof Anass Salah-Eddine de bal op aangeven van Sam Lammers binnen voor de 2-0.

LEES OOK: Mimeirhel Benita kan wel door de grond zakken: Twente op voorsprong na knullig eigen doelpunt

Na rust ging FC Twente op zoek naar de derde treffer. Het aandeel van Heracles in de wedstrijd was veel minder. Het duurde een klein kwartier voor de derde treffer viel. De manier waarop verdediger Mees Hilgers bij de eerste paal vrij kwam en ongehinderd de corner van Michel Vlap zei genoeg over de apathische houding van de Almeloёrs in deel twee. Sem Steijn leek voor de vierde Enschedese treffer te tekenen. Vanwege buitenspel van Sayfallah Ltaief kon de middenvelder toch niet zijn negende van het seizoen bijschrijven. Uit de mooiste aanval van de wedstrijd maakte Sam Lammers het kwartet treffers wel vol. Zo kon de jonge Harrie Kuster (19) nog zijn officiële debuut maken bij FC Twente. In de extra tijd pikte ook Vlap nog een goaltje mee.

Deze week gaat Heracles in het KNVB-bekertoernooi op bezoek bij eersteklasser FC Winterswijk. Komende zaterdag komt NAC Breda op bezoek in Almelo. FC Twente is deze bekerronde als Europees spelende ploeg vrij. Het vervolgt komende zaterdag de competitie in Tilburg bij Willem II.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sem Steijn: 'Als je die had afgekeurd, jongen, had ik je niet nog een keer tegen moeten komen'

Een gewaagd grapje van FC Twente-ster Sem Steijn.